Edderkop opkaldt efter Greta Thunberg

En ny art af jagtedderkopper er blevet navngivet til ære for Greta Thunberg

En helt ny edderkoppeart er blevet opkaldt efter den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nærmere bestemt hedder edderkoppearten, som lever i Madagaskar, nu 'Thunberga gen. nov.'

Det er den tyske araknolog Peter Jager, som har studeret og navngivet edderkoppen.

- De stigende temperaturer påvirker alle dele af naturen - inklusiv Madagaskars endemiske diversitet og edderkoppe-fauna, siger Peter Jager, som tidligere har opkaldt en edderkoppeart efter David Bowie, nemlig Heteropoda davidbowie.

Jager sit bytte

Edderkoppearten Thunberga gen. nov. er en jagtedderkop, som modsat mange andre edderkopper ikke fanger deres bytte med spind, men derimod jager det.

Den nye art adskiller sig fra andre kendte jagtedderkopper ved måden, deres øjne sidder på, samt pletterne på deres rygge.

Det er ikke første gang, at Greta Thunberg har fået opkaldt et dyr efter sig. Tidligere har en gruppe videnskabsfolk nemlig navngivet en to millimeter lang snegl fundet i skoven på Borneo 'Craspedotropis gretathunbergae'.