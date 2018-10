Efter 111 år: Nu bliver historisk kro jævnet med jorden

Efter 111 år er det ved at være slut.

Landevejskroen Korskroen i Esbjerg bliver revet ned i disse dage og vil derfor være fortid inden for få uger.

Det skriver JydskeVestkysten.

Med Korskroens endeligt forsvinder et populært mødested for fest og folk. Kroen startede som købmandsbutik, og senere blev der etableret landevejskro med rejsestald, ringridning og hestemarked.

Korskroen var samtidig det sted, hvor man i lokalbefolkningen mødtes i 60'erne og 70'erne for at tage til bal med de andre unge fra området, og kroen har siden 1907 taget imod gæster.

Bygningen forsvinder dog ikke helt omkostningsfrit. Hele 750.000 kroner kommer projektet til at koste. En regning, som Esbjerg Kommune kommer til at betale i samarbejde med staten. Esbjerg Kommune skal således selv lægge 225.000 kroner for at skaffe sig af med den efterhånden noget faldefærdige ruin, mens staten betaler 70 procent af regningen.

Sådan så Korskroen ud i 1946. Foto: Korskroen

Det gør ondt

Det er dog langt fra alle, der er tilfredse med at se kroen blive revet ned. Faktisk gør det helt ondt.

Sådan lyder det fra Jens Møller, der er søn af Peder Møller, som købte kroen tilbage i 1949.

- Jeg er vokset op på Korskroen og har haft det godt. Jeg kunne godt lide den landlige kultur med glade dage og seriøs betjening -det gør sgu da ondt, at kroen skal rives ned nu, har han tidligere fortalt til JydskeVestkysten.

- Nu er det smadret. Hvad der ikke er plyndret, er ødelagt, siger han om kroen.

Kro-ruinen ligger i et vejkryds øst for Esbjerg og var i mange år særdeles velbesøgt. I 1998 blev Esbjergmotorvejen dog indviet, og siden gik det stødt ned ad bakke for kroen.

I 2008 måtte kroen lukke, og siden har kroen stået tom og er blevet mere og mere faldefærdig.

