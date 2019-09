Efter 3F-trusler: - Der er ikke frit fagforeningsvalg!

Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland er ikke enig, når blå blok siger, at der er frit fagforeningsvalg. 'Splittelse og individualisme i det her spørgsmål tillader vi ikke', udtaler formanden

En sag om en bagagemedarbejder i SAS Ground Handling har skabt debat om frit fagforeningsvalg.

Århus Stilladsmedarbejderklub har meldt klart ud, at den ikke mener, der er frit fagforeningsvalg. Det støttes nu af Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland, der har skrevet et opslag på Facebook.

- Når det kommer til spørgsmålet om, hvor vi som bygningsarbejdere organiserer os, er svaret helt klart, at man ikke selv bestemmer hvor man vil stå organiseret, står der i opslaget.

- I vores murersjak har vi ikke nogen, der er uorganiserede, som kommer til at være med de opgaver, vi har, uddyber Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland, til Ritzau.

Det er desuden skrevet på vegne af Jord- og Betonarbejderne, Murerarbejdsmændenes Klub Nordjylland samt Tømrer og Snedkernes Brancheklub i Aalborg.

Emil Olsen, formand for Murersvendenes Brancheklub i Nordjylland, uddyber:

- I vores murersjak har vi ikke nogen, der er uorganiserede, som kommer til at være med i de opgaver, vi har.

- Hvilken løn og priser, vi får, er nogle rettigheder, som vi kollektivt har fået, og som vi kollektivt værner om, siger han og tilføjer:

- For vores vedkommende er det, at murersvende de skal stå i 3F.

Se også: Medie: 3F ignorerede trusler mod vikar i ugevis

Bagagepersonalet hos SAS Ground Handling har i denne uge været i vælten, fordi de har strejket overenskomststridigt tre gange. Utilfredsheden er bundet i, at en vikar ikke har villet melde sig ind i 3F. Han er i stedet medlem af fagforeningen IDA.

- Jeg er sikker på, at de har haft et langt forløb, hvor de på fornuftig vis har forklaret denne uorganiserede medarbejder, at det er smartest og solidarisk at være med i den samme fagforening, som de er.

- Det har på en eller anden måde eskaleret. Det har de aktioneret imod. Jeg har sådan set okay sympati for, at folk de aktionerer, når de oplever, at der er noget, som ikke er, som det skal være, siger han.

En dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol slog i 2006 fast, at det står ansatte frit for, hvilken fagforening de ønsker at være medlem af.

Se også: Efter trusler og skældsord: Vanopslagh hiver minister i samråd

Spørgsmål: Så kan I vel ikke gå ind og bestemme, at man skal være med i 3F?

- Vi bestemmer heller ikke. Vi har en opfattelse af, at det er smartest at stå samme sted, og vi står samme sted. Og vi prøver selvfølgelig at hjælpe til med, at folk får en forståelse af det, siger Emil Olsen.

Spørgsmål: Hvad hvis en medarbejder hos dig ikke vil være i 3F?

- Det kommer ikke til at ske, at der kommer en uorganiseret ind i mit arbejdsteam. Vi har kollegerne imellem en opfattelse om, at når vi arbejder sammen, er vi også organiseret samme sted.