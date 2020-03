Efter 47 år i USA: - Vi har det godt

Egentlig er bekymringerne ikke store for Peter Zeuthen, når det kommer til coronavirussens udbredelse i USA.

Corona-eksplosion i USA

Han har boet i landet siden 1973, i dag bor han i Chicago. Ekstra Bladet har spurgt, om han vil fortælle om sine betragtninger af situationen i et land, hvor smittetallet gennem de seneste dage er eksploderet.

I skrivende stund er der 46.481 registrerede smittede med coronavirus, og USA indtager dermed tredjepladsen over lande med flest smittede.

Men det er ikke noget, som påvirker den 71-årige danskers hverdag, lader han forstå.

- Det kan godt være, at vi ikke kan gå i biografen, og at vi ikke går ned og køber en is. Men vi kan jo stadig se film - bare på en mindre skærm, og vi kan også stadig køre ned i supermarkedet og hente en is. Nu skal den bare spises herhjemme. Vi har det godt i vor begrænsede dagligdag, siger han.

Tur til Danmark aflyst

Men trods optimismen er han påvirket. Han skulle have været til Danmark i dag for at deltage i en spejderweekend, men den tur er aflyst. Og til sommer har Peter Zeuthen og hans kone lejet et hus i tre måneder, men som det ser ud nu, kommer de ikke til Danmark og fejrer hendes fødselsdag, som det var planlagt.

- Nu må vi se, om vi skal have afbooket huset, siger han.

Til gengæld er han ikke bekymret over at skulle lade sit helbred overlade til det amerikanske sundhedsvæsen.

- Jeg var hos lægen i går til et rutinemæssigt tjek. Og der var få biler på parkeringspladsen. Og de tager deres forholdsregler - personalet står ved indgangen og spørger, hvad man skal. Og pårørende får kun nødtvungen lov at komme med ind. De er grundige, og vi har tre store privathospitaler 15 kilometers kørsel væk.

Forsvaret er en fordel

Det er ellers ikke de positive nyheder, der strømmer fra Guds eget land. Frygten for italienske tilstande svæver, men ifølge Peter Zeuthen har USA en fordel, som man skal have med i ligningen.

- Amerika har nok den fordel, at vi har et enormt forsvar. Forsvaret træder til i de tre stater New York, Californien og Washington.

- To store militærskibe med plads til 1000 senge hver er gjort klar, ligesom store kongresbygninger med plads til 1000 senge kan blive taget i brug.

- Samtidig har de store virksomheder frivilligt tilbudt at hjælpe. Bilproducenter hjælper med at producere respiratorer, og eksempelvis stiller Walmart mobile testcentre til rådighed på deres parkeringspladser, siger han.

- Vores dagligdag er ændret, men i det store hele er vi ikke påvirket. Vi kan stadig gå ned og handle, selvom vi ikke går ud og spiser en is på samme måde, siger han.

Griner ad Trump

Men han erkender, at problemerne kan komme hurtigt, hvis folk ikke bliver hjemme. Og samtidig peger han på, at landet er udfordret af politikerne. Ikke nok med at der ikke er 'borgfred', de ledende skikkelser gør ikke, som de selv prædiker.

- Herovre griner man ad, at de står skulder ved skulder i stedet for at holde afstand, som de prædiker om, siger han med henvisning til præsident Donald Trumps pressemøder, hvor statsoverhovedet står omgivet af mennesker.

- Han er ikke populær på det punkt. Og han har nogle medarbejdere og nogle rådgivere, som gør det bedre, og som nok burde stå foran ham, siger Peter Zeuthen.