Efter 48 dage: Kænguru indfanget

Albi har været løssluppen i og omkring Tappernøje i over en måned. Torsdag satte en NFL-tackling stopper for flugten

Torsdag var en lykkens og strabadsernes dag for kænguru-ejeren Peter Wittrock.

I intet mindre end 48 dage har han nemlig manglet sin wallaby-kænguru Albi, og selvom det omkring en meter høje hoppedyr er blevet spottet flere gange i lokalområdet, er Albi sluppet fra sin ejer gang på gang.

Indtil torsdag, hvor det endelig lykkedes Peter Wittrock at indfange sin kænguru og få ham sikkert retur til sin indhegning.

Det skriver TV2 Øst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var ikke ligefrem nemt at fange den lille wallaby-kænguru, der under sin flugt er blevet set flere gange i lokalområdet. Foto: Privatfoto

Tackling

Kænguruen Albi er albino, hvilket navnet også indikerer, og den har derfor vakt opsigt, når den flere gange har vist sig for offentligheden i det sydsjællandske.

Men det var altså først torsdag, at det - på dramatisk vis - lykkedes at sætte en stopper for kænguru-flugten, før den hoppede videre igen.

- Vi fik ham gennet op i et hjørne, og da han ville løbe mod os, fik vi lavet en amerikansk fodbold-tackling på ham, og fik ham gennet ind i kassen og med hjem, siger Peter Wittrock til TV2 Øst.

Han oplyser desuden, at han har gennemgået hegnet omkring det 2,4 hektar store område, hvor Albi normalt holder til, for at sikre sig mod flere flugtforsøg.

