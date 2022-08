Efter 7-Eleven nedbrud: 'Misvisende' information til kunderne

Samtlige 7-Eleven-butikker har mandag været ramt at nedbrud på grund af et muligt hacker-angreb, mener kæden selv. Nu er flere kunder fanget i forvirring omkring pakke-afhentning. 'Misvisende' og 'virkelig dårlig stil', lyder det fra kunderne

Et muligt hackerangreb har lagt 7-Eleven butikkerne ned i hele landet. Det betyder, at det ikke har været muligt for kæden at modtage betaling, hvorfor butikkerne indtil videre har været lukkede.

På Facebook skriver kæden dog selv, at det stadig er muligt at afhente pakker fra GLS i alle butikker. Og det har skabt forvirring, for det er tilsyneladende ikke tilfældet alle steder, beretter flere utilfredse kunder.

'Misvisende'

Da Louise Hornhaver fra Vordingborg tidligere på dagen forsøgte at hente sin pakke i den lokale 7-Eleven, blev hun mødt af en seddel på den lukkede dør og en medarbejder, der sagde, at hun ikke kunne komme ind og hente sin pakke.

Det siger hun til Ekstra Bladet.

Hun har dog forståelse for, at det er en uvant situation.

- Det er misvisende, men omvendt tror jeg heller ikke, at de ansatte nødvendigvis lige er klar over, hvad de skal gøre i sådan en unik situation, som det jo er, siger hun til Ekstra Bladet.

Mandag eftermiddag annoncerede 7-Eleven, at det er muligt at hente GLS-pakker i alle butikker. Men det lader ikke til at være tilfældet i samtlige butikker. Foto: Screenshot fra Facebook

'Virkelig dårlig stil'

På Facebook, hvor Louise Hornhaver også har informeret om situationen, langer flere andre kunder ud efter 7-Eleven.

Facebook-brugeren Sascha fra Herlev har ligeledes oplevet en lukket dør, hvor der ifølge 7-Eleven selv burde være åbent for at hente pakker.

'I Herlev har den lukket, også selvom i siger det er muligt at hente pakker. Har prøvet at banke på, men den, der er derinde, går, hver gang jeg banker. Virkelig dårlig stil da jeg virkelig har brug for min pakke!!!!!!', skriver hun i en Facebook-kommentar.

7-Eleven: 'Unik situation'

Mandag aften kom 7-Eleven med en ny kommentar på sin Facebook. Her beklager kæden over for de kunder, der ikke har kunnet hente pakker. 7-Eleven oplyser samtidig, at der skulle være personale i samtlige butikker.

'Kære alle. Vi er utroligt kede af at flere af jer har oplevet ikke at kunne afhente jeres pakker. Det er en ret unik situation vi står i, men vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe så godt som muligt. Der er stadig personale i alle butikker og vi har informeret alle om at det stadig skal være muligt at afhente pakker. Det har vi netop gjort igen. Det gælder også brug af Sharebox. Mvh7-Eleven', skriver kæden på Facebook.