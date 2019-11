Efter 77 år: Ubåds-mysterium løst

Vraget af en britisk ubåd, der forsvandt sporløst under Anden Verdenskrig, er nu blevet fundet på havbunden ud for Maltas kyst. Det oplyser marinearkæologer bag opdagelsen til Reuters.

Ubåden HMS Urge forsvandt sporløst, da 27. april 1942 satte kurs mod den egyptiske havneby Alexandria. Ombord var et mandskab på 43 mand samt en journalist.

HMS Urge havde udført adskillige drabelige og succesfulde missioner, da den sammen med resten af middelhavsflåden blev beordret til Egypten på grund af tyskernes belejring af Malta.

HMS Urge nåede dog aldrig frem til Alexandria, og dens skæbne har været omgærdet af mystik indtil nu.

Forsvundet fransk ubåd fundet i Middelhavet efter 51 år

Et ekspeditionshold fra University og Malta har brugt to årtier på at lede efter den forsvundne ubåd. Det var dog først i sommers, da de fik en henvendelse fra et barnebarn af HMS Urges øverstbefalende, at der kom et gennembrud i eftersøgningen.

Barnebarnet opfordrede holdet til at undersøge et område fyldt med tyske miner under krigen, og her afslørede et sonarsignal omridset af en ubåd på 130 meters dybde cirka tre kilometer ud for kysten.

Et efterfølgende dyk med et ubemandet fartøj afslørede, at der var tale om HMS Urge, og at der er et stort hul i fartøjets bov.

- Skaden på boven viser en meget voldsom eksplosion. Det indikerer, at den er sunket meget hurtigt uden nogen chance for overlevelse.

- Ud over skaden på boven er vraget dog i fantastisk stand. Det står ret op på havbunden pegende i den retning, som det blev beordret til at tage på vejen mod Alexandria, fortæller professor Timmy Gambin, som har stået i spidsen for ekspeditionen, til den maltesiske tv-station PBS.

Det britiske forsvarsministerium har over for University of Malta bekræftet, at der er tale om det forsvundne fartøj.

En ceremoni, hvor findestedet officielt bliver erklæret for en krigsgrav, er nu planlagt til at finde sted i april 2020.