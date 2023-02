Efter 959 dage er det slut med mundbind i Hongkong

Danmark har for længst droppet kravet om mundbind i det offentlige rum, men i andre dele af verden har det indtil for nylig været en del af hverdagen.

I Hongkong har det i snart tre år været et krav at gå med mundbind, når man færdedes i den enorme by, og hvis man gelmmer det, risikerer man at få en bøde på 1000 dollars - svarende til cirka 7000 kroner.

Men tirsdag har byens leder, John Lee, offentliggjort, at påbuddet er ophævet fra onsdag.

Det skriver CNN.

- Vi vender nu tilbage til normalen, lød det fra John Lee, 959 dage efter påbuddet første gang blev indført.

I de seneste måneder har Hongkong lempet på restriktionerne lidt efter lidt, men med tirsdagens beslutning er det slut med corona-restriktioner.

- Jeg glæder mig til at se et smil på alles læber nu, udtalte Hongkongs sundhedsminister, Lo Chung-mau, i forbindelse med nyheden.

21 dages isolation

Myndighederne anbefaler dog stadig, at folk bærer mundbind på eksempelvis plejehjem og hospitaler.

I løbet af pandemien har Hongkong været berygtet for at have nogle af de hårdeste restriktioner. På et tidspunkt var det blandt andet et krav, at man skulle isolere sig på et hotelværelse i 21 dage uden mulighed for besøg, hvor vinduerne skulle holdes lukket, hvis man blev smittet.

Påbuddet om mundbind har også skabt røre i Hongkong. I juli 2020 var det nemlig forbudt at dyrke motion udenfor uden et mundbind, selvom luftfugtigheden var tårnhøj i den kvælende sommervarme.

Påbuddet betød, at mange folk afholdt sig fra at dyrke motion.