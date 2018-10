Efter årelang strid: Nu giver historisk værtshus lyd fra sig

Den nye ejer har nu fået så meget styr på Skindbuksen, at det et legendariske værtshus åbner inden længe, lyder meldingen på Facebook

I sommer lukkede det legendariske værtshus Skindbuksen i Københavns indre by, efter strid, kaos og åben krig mellem to berværtninger.

Men nu er der nyt fra det 300 år gamle værtshus ved Kongens Nytorv. I en opdatering på Facebook skriver Skindbuksen nemlig, at der igen vil blive åbnet for ølhanerne for første gang i månedsvis.

Det københavnske værtshus, der har skænket fadøl siden 1728, og dermed er landets næstældste af slagsen, giver også en sparsom forklaring på den verserende strid, der i første omgang fik lukket Skindbuksen.

Åbner efter ejerskifte

I 2017 blev den strid for alvor kendt i offentligheden, da en ølslange ind til naboen Hviids Vinstue blev klippet over, så over 2.000 liter øl flød ud i gården.

I længere tid havde der været en konflikt mellem de daværende ejere af Skindbuksen og ejerne - herunder kendis-advokaten Claus Bendtsen - af selve ejendommen, hvor værtshuset ligger. Striden kulminerede 20. august i år, hvor de ansatte fik at vide, at de ikke skulle møde på arbejde, fordi værtshuset var blevet solgt.

Den nye ejer, ejendomsinvestor Anders Vestergaard-Jensen, fortalte dengang, at han ville genåbne værtshuset, hvilket har taget længere tid end forventet. Nu lader det så til, at sagaen om den københavnske værtshus endelig får en lykkelig slutning.

'Som de fleste af jer nok ved, så har vi været lukket det sidste stykke tid, og vi beklager mange af jer forgæves har prøvet at få fat i os, men vi har haft en del, der lige skulle styr på. Der har været et ejerskifte af Skindbuksen, og vi knokler på højtryk for at åbne igen hurtigst muligt.'

'Vi kan i hvert fald meddele at Skindbuksen forbliver folkeeje og fuldstændig som den altid har været. Skindbuksen er og bliver den hyggelige lille bodega med god dansk mad. Vi kommer snart med en åbningsdato', lyder det i Facebook-opslaget.

Ejerskiftet i august forløb heller ikke uden en god portion drama. Her var nemlig stor forvirring blandt de ansatte om, hvem der havde købt Skindbuksen.

Dengang talte Ekstra Bladet med Claus Rune-Emanuelsen, der på daværende tidspunkt havde arbejdet på stedet i to år. Han kunne fortælle, at tjenerne var i tvivl om, hvem de nu arbejdede for - eller om de overhovedet havde et arbejde.

- Vi ved ikke helt, hvad der er sket. Men i sidste uge fik vi at vide, at de havde solgt baren til vores tjener-kollega Michael Olsen. Han skulle have underskrevet papirerne og det hele. Men nu har de i stedet solgt det til en anden, fortalte Claus Rune-Emanuelsen.

Ekstra Bladet talte også med netop Michael Olsen, der troede han havde købt den historiske beværtning.

- Vi kiggede hinanden i øjnene i tirsdags og gav håndslag. Jeg tror sgu lidt, at der er kommet nogle andre ind over.

Men han havde ikke skrevet under på den endelige købsaftale endnu. Og derfor blev han overhalet indenom.

- Money Talks. Det triste er, at det er gået sådan. Det gør det nogen gange, når pengene bliver så store. Det er trist, sagde Michael Olsen til Ekstra Bladet.

Der er endnu ikke kommet en endelig fastlagt dato for genåbningen.

