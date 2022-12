Efter årets koldeste nat: Nordjyderne ramt af vilde minusgrader

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) melder om vilde minusgrader i det nordjyske her til morgen

Hvis man ikke allerede har fundet både vanter og halstørklæde frem fra klædeskabet, så er der god grund til det nu.

For efter årets koldeste nat er danskerne flere steder i landet nemlig vågnet op til bidende kulde.

Især nordjyderne har haft behov for at pakke sig ekstra godt ind her til morgen.

På Twitter slår Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) da også fast, at det særligt i Nordjylland har været ekstra koldt i morgentimerne.

Lokalt har temperaturerne nemlig været helt nede på hele 16 minusgrader. De fleste nordjyder slipper dog lidt mere nådigt med 7-10 graders frost.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Vejdirektoratet er i gang med at hjælpe lastbiler, som sidder fast, flere steder i Jylland Onsdag morgen var det sønderjyderne, der stod op til en hvid verden.

Klart og stille vejr har ifølge TV 2 Vejret været en væsentlig årsag til, at temperaturen er raslet gevaldigt ned på de nordjyske termometre.

Tocifrede frostgrader har ganske vist været et vilkår for mange af de morgenfriske nordjyder, men koldest har det været i Tylstrup nord for Aalborg, hvor der er blevet mål 13,8 graders frost.

Opdateres ...