Efter afsløring af skolevold: Nu reagerer kommunen

Esbjerg Kommune reagerer nu, efter Ekstra Bladet onsdag fortælle, hvordan en 9-årig pige fra Esbjerg gennem tre år har været udsat for grov vold og mobning, uden at skolen havde fået sat en stopper for det.

Over for Ekstra Bladet erkender Esbjerg kommune, at det forløb, som er beskrevet i artiklen, er fuldstændig uacceptabelt.

- Det er selvfølgelig sådan en historie, at når den dukker op, så giver det anledning til en generel refleksion omkring børns trivsel på alle skoler. Og jeg vil også gerne beklage på systemets vegne, at sådan nogle ting kan finde sted. Det skal vi simpelthen have sat en stopper for.

- Når vi har sådan en sag, så er vi jo nødt til at følge op på den og se, hvad vi gør i det helt konkrete tilfælde i forhold til både forebyggende og indgribende indsatser, siger skolechef i Esbjerg kommune, Bo Meldgaard.

Se også: Desperate forældre: Vores datter får tæsk i skolen

Torsdag fortæller pigens mor til Ekstra Bladet, at hun er blevet kontaktet af kommunen, som har sat konkrete tiltag i gang for at hjælpe datteren.

Tre års kamp

- Det føles som om, at tre års kamp lige er blevet løst på én dag. Det er selvfølgelig dejligt, at der nu sker noget, men det er simpelthen så frustrerende, at vi skulle så langt ud, fortæller Lise Thielsen.

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special-serie sætter vi fokus på vold på danske skoler. Det er et kæmpe problem. Poul Madsen, ansvarshavende chefredaktør

Lise Thielsens datter kom hjem fra skole med disse mærker på kinden. Foto: Privatfoto

Direkte adspurgt om, hvilke konkrete tiltag, kommunen vil sætte i værk, fortæller Bo Meldgaard, at man blandt andet vil fokusere på frikvartererne, hvor børnene er mindre under opsyn end i undervisningen.

- Vi ved, at der er nogen skoler, der arbejder med det, de kalder ’frikvarters-korps.’ De består af meget tydelige voksne, som børnene også kender fra undervisningen. De holder øje med børnene, men sætter også aktiviteter i gang, så de har noget fornuftigt at lave i frikvartererne, i stedet for at mobbe og drille hinanden, siger Bo Meldgaard.

Han vil heller ikke afvise, at skolerne i højere grad bør benytte sig af muligheden for at rykke urolige elever ud af klasserne, men understreger, at det er en beslutning, som ligger hos den enkelte skole.

- Det er en konkret afvejning af de udfordringer, som de står med. Vi har jo det frie skole-valg, og der kan forældrene selv beslutte, hvilken skole, deres barn skal gå på.

- Vi har muligheden for at flytte børn, men det er jo en konkret afvejning, den enkelte skoleleder må foretage, siger Bo Meldgaard

Har du oplevet problemer med vold i skolen, så hører vi gerne fra dig. Skriv til os her.

