Efter afsløring af UFF-Humana: Vil fjernes fra liste

Veras 2nd hand Shop vil væk fra liste på UFF-Humanas hjemmeside og undersøger muligheden for ny partner efter afsløring. UFF-Humana bekræfter, at Veras vil blive slettet fra liste

Flere virksomheder undrer sig over, at deres navne bliver brugt på udviklingorganisationen UFF-Humanas hjemmeside i forbindelse med indsamling af tøj.

Det sker, efter at det undersøgende medie Danwatch har afsløret, hvordan organisationen på seks år gennemsnitligt har sendt 6,6 procent videre til ulandshjælp af det, som der er hentet ind på tøjindsamling.

Samtidig viser det sig, at organisationen har brugt navne på virksomheder, som slet ikke samarbejder med organisationen.

På organisationens hjemmeside lyder det:

'UFF-Humana har over 600 containere placeret over det meste af Danmark. Vi har aftaler med private, butikker, virksomheder, kommuner og genbrugsstationer om at have vores tøjcontainere stående.'

Et andet sted står der, at organisationen har 900 tøjcontainere. På hjemmesiden kan man med et kort søge efter en tøjcontainer.

Søger man i København kommer Veras 2nd hand Shop frem. Men Rebecca Vera Heller Stahnke, direktør i Veras, fortæller til Ekstra Bladet, at de aldrig har haft en tøjcontainer.

Vil slettes

'Vi har kontaktet dem og bedt dem slette os fra listen,' skriver hun i en mail.

Veras ønsker ikke at stå på denne liste, lyder det fra direktør.

Samtidig fortæller Rebecca Vera Heller Stahnke, at Veras i forvejen bruger det meste af det indsamlede tøj til selv at sy om.

'Derfor er det minimale mængder af brugt tøj, vi donerer videre i systemet. Helt konkret har vi via vores markeder i 2020 doneret omkring 25 sorte sække,' lyder det i en mail:

'Men vi er da bestemt overrasket over tallene, som I præsenterer for os og undersøger om vi kan finde andre partnere.'

Søger man eksempelvis på Aarhus kommer Heidis Bierbar og Hornsleth Bar op.

Hverken Hornsleth eller Heidis samarbejder med UFF-Humana og de omtalte tøjcontainere på organisationens hjemmeside findes slet ikke. For organisationen blev smidt ud af Aarhus i 2018.

Usynlige tøjcontainere

Men da Ekstra Bladet ringer til Rekom Group, der står bag barerne, kender de ikke noget til et samarbejde med UFF-Humana eller til tøjcontainere. Og samtidig kan gruppen konstatere, at der ikke står nogen tøjcontainere ved de oplyste adresser.

Det er dog ikke så mærkeligt, for UFF-Humans containere blev smidt ud af Aarhus i 2018 og fik besked på at fjerne 23 tøjcontainere.

- De havde ikke åbne regnskaber, hvor man kunne se, hvor pengene gik hen. De blev fravalgt, fordi det ikke var gennemsigtigt. Samtidig har vi sat et mål om, at nødhjælpsorganisationer skal være medlem af ISOBRO-listen. Det var UFF ikke, siger Anders Lai, kommunikationskonsulent, Aarhus Kommune, i dag til Ekstra Bladet.

Også det populære vandrehjem Steel House i København er på listen over steder, hvor der er en tøjcontainer. Her bekræfter Jep Friis Egefjord, general manager, at UFF-Humana har fået lov at opstille en tøjcontainer. Han supplerer:

- Vi har ingen holdning til, hvad der står på containeren, men vi følger selvfølgelig med i, hvad I finder frem til i jeres søgen.

Retter

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål på mail til Else Hanne Henriksen, daglig leder, UFF-Humana. Blandt andet hvorfor der optræder virksomheder på listen, som ikke har noget med UFF-Humana at gøre?

'Disse virksomheder har fra tid til anden ringet til os og bedt os om at komme og afhente overskudstøj eller glemt tøj, derfor stod de stadig på listen,' svarer hun:

'Disse og andre virksomheder er nu fjernet fra listen.'

- 'Et sted skriver I, at I har 900 tøjcontainere. Et andet sted skriver I 600. Hvad er det rigtige tal?'

'Det rigtige tal er 600 containere. Fejlen er nu rettet. Det er en fejl, at det ikke var rettet i alle opslag på hjemmesiden.'

- 'Er der taget højde for de containere, der ikke længere står i Aarhus i de tal, I oplyser?'

'Ja.'

- 'Hvad tænker du omkring troværdigheden i jeres formidling om jeres tøjcontainere?'

'Vi bestræber os på at opdatere vores hjemmeside jævnligt, men har overset disse rettelser.'