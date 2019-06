Efter afsløring: Formand går af

Formanden for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden, Vibeke Westh, stopper som kredsformand i organisationen med øjeblikkelig virkning.

Det skriver Dansk Sygeplejeråd på sin hjemmeside.

Fratrædelsen kommer, efter Ekstra Bladet i denne uge afslørede, at kredsformanden havde brugt organisationens midler på privat taxakørsel.

Den nu forhenværende formand havde dog ikke meget tilovers for anklager, da Ekstra Bladet kontaktede hende.

- Jeg har den reneste samvittighed, og jeg har ikke brudt nogen regler eller gjort noget forkert, sagde hun.

Hun har ikke anseelsen

Vibeke Wesths stedfortræder fortalte til Ekstra Bladet, at hun ikke mente, at Vibeke Westh havde en tilstrækkelig anseelse for at beholde posten.

- Jeg mener ikke, at hun har den anseelse, der skal til blandt kredsens medlemmer, og det har jeg en kredsbestyrelses opbakning til.

- Så I mener ikke, at hun skal fortsætte?

- Det er dine ord. Jeg siger, at jeg ikke mener, at hun har den anseelse, der skal til blandt kredsens medlemmer i forhold til den økonomiske forvaltning. Og det har jeg kredsens opbakning til.

Læs alt om det voldsomme formandsopgør i artiklen nedenunder.