Efter afsløring: Instagram lukker bande-profil

En Instagram-konto med over 11.000 følgere er blevet lukket, efter Ekstra Bladet har afsløret, at den blev brugt til at promovere en landets mest voldelige bandegrupperinger

Videoer og billeder af alverdens skydevåben, knive og store bundter af kontanter, der bliver fremvist i en promovering af en af landets mest voldelige bandegrupperinger, NNV-banden, er nu fortid på en populær Instagram-profil med over 11.000 følgere.

Facebook, der ejer billedtjenesten Instagram, oplyser til Ekstra Bladet, at kontoen er blevet fjernet.

Det sker, efter at Ekstra Bladet lørdag kunne afsløre Instagram-kontoens indhold, som vi konfronterede den amerikanske tech-gigant med.

’Vi har fjernet kontoen for at overtræde en række af vores politikker. Vi ønsker, at Facebook og Instagram skal være sikre steder, og vi arbejder løbende på at forbedre de metoder, vi bruger til at identificere indhold, der bryder med vores retningslinjer, blandt andet gennem investeringer i teknologi og en fordobling af vores sikkerhedsteam til 35,000 mennesker’ lyder det i en kortfattet mail fra Facebooks presseafdeling mandag aften.

Instagrams retningslinjer er ifølge virksomheden blandt andet:

'Instagram er ikke et sted, man skal bruge til at støtte terrorisme, organiseret kriminalitet eller hadegrupper.'

'Da der er så mange forskellige personer og aldersgrupper, der bruger Instagram, fjerner vi af og til videoer af intens og udpenslet vold.'

Pistoler, knive og dansk rapmusik

Ekstra Bladet er i besiddelse af en stor del af materialet, som NNV førte sig frem med på den nu lukkede Instagram-profil.

Udover våbenarsenalet er der blandt andet tale om en video, hvor støtter eller medlemmer af banden affyrer skud ud ad vinduet fra en kørende bil, mens de hører dansk gangsterrap.

Ofte er materialet blevet lagt op akkompagneret af tekster med referencer til NNV-banden.

Banden, der holder til i Københavns Nordvestkvarter og på det ydre Nørrebro, er blevet sat i forbindelse med bombesprængninger, narkokriminalitet, skyderier og er i en voldelig konflikt med banden Brothas. Konflikten har siden september været direkte årsag til, at politiet har oprettet en stor visitationszone i området omkring Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Hemin Dilshad Saleh, der en af lederne af NNV-bande, blev befriet i en spektakulær befrielsesaktion. Foto: Politiet

NNV blev landskendt i november, da grupperingen tilsyneladende organiserede en spektakulær fangeflugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Her blev en af bandens ledende figurer, Hemin Dilshad Saleh, befriet. Han var varetægtsfængslet i en sag om grov mishandling af et Brothas-medlem i en frisørsalon på Nørrebro. Overfaldet var med til at kickstarte den voldelige bandekonflikt mellem Brothas og NNV.

På den nu lukkede Instragram-profil blev der jublet over den succesfulde befrielsesaktion.

Hemin Dilshad Saleh er stadig på fri fod.

Ekstra Bladet har tidligere været i en kort korrespondance med indehaverne af profilen.

Avisens journalist blev i den forbindelse blokeret fra profilen.