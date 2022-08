Efter afsløring: Vil slette Spies' navn

Siden 1993 har en central plads i Helsingør været opkaldt efter bysbarn og kendt rejsebureauejer Simon Spies.

Men står det til mindst syv ud af 25 byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune, er det nu tiltrængt med et navneskift.

Det viser en rundringning til byrådsmedlemmerne, som Kulturprogrammet Babylon på 24syv har lavet i kølvandet på afsløringerne om rejsekongen i DR-dokumentaren ”Spies og Morgenbolledamerne”.

“Nu kommer det frem, at manden (Simon Spies, red.) har været skingrende psykopat. Han har misbrugt unge kvinder seksuelt. Han har været voldspsykopat. Han har banket dem, slået dem og brækket arme på i hvert fald én. Sådan en mand fortjener ikke, at vi hædrer ham med en plads,” siger Allan Berg Mortensen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Helsingør Kommune.

Borgerne skal inddrages

Simon Spies grundlagde i 1956 Spies Rejser og blev i tiden derefter et symbol for mange danskere på ferie og frisind.

DR har dog talt med flere end 200 kilder, som enten kendte eller arbejdede med Simon Spies. De fortæller blandt andet, hvordan den rejseglade forretningsmand betalte unge ansatte for at stå til rådighed for ham seksuelt.

Byrådsmedlem for Konservative i Helsingør Kommune Janus Kyhl fortæller til 24syv, at flere borgere i Helsingør udtrykker bekymring for navnet på Simon Spies Plads, og at der nu venter en dialog om et eventuelt navneskift.

- Fra min side synes jeg, at det ville være passende, at vi fandt et flot nyt navn til Simon Spies Plads. Det vil bero på en intern politisk dialog, hvor vi også tager borgerne i ed, siger Janus Kyhl.

Radikale vil have skilt med ekstra forklaring

Hos Radikale Venstre understreger byrådsmedlem Christian Holm Donatzky, at 'man ikke kan slette historien', og at pladsen derfor ikke bør skifte navn.

I stedet vil partiet stille et forslag om, at gadeskiltet på pladsen udvides med en forklaring om, at Simon Spies ændrede danskernes rejsevaner, men at han også udnyttede unge kvinder.

1. viceborgmester Mette Lene Jensen fra Venstre mener heller ikke, at det giver mening at ændre navn på pladsen. Hun slår dog fast, at indholdet i DR-dokumentaren ændrer synet på Simon Spies’ privatliv.