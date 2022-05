Efter afsløringer: Chef for skandaleskole stopper

Den mangeårige sekretariatschef i Danske Skoleelever, Robert Holst Andersen, er efter alt at dømme fortid i den skandaleramte elevorganisation.

Organisationen har nemlig konstitueret Claus Drachmann Kaasby-Wang, der siden august har arbejdet som politisk chef i foreningen, som ny sekretariatschef.

Det erfarer Ekstra Bladet, ligesom det samtidig fremgår af Claus Drachmann Kaasby-Wangs LinkedIn-profil.

Udskiftningen af sekretariatschefen sker i kølvandet på, at Ekstra Bladet gennem længere tid har afsløret en lang række foruroligende forhold i Danske Skoleelever, herunder at foreningen i årevis har haft mindreårige ulovligt boende i en kontorbygning, og at mistanke om misbrug af fondens midler i 2019 fik Egmont Fonden til helt at stoppe sin støtte.

Udskiftningen i foreningens voksne ledelse sker efter et lukket samråd i Børne- og undervisningsudvalget 21. april, hvor minister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skulle redegøre situationen i foreningen, og mens Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er ved at endevende en række forhold i foreningen i forbindelse med et tilsyn.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til konstitueringen fra Claus Drachmann Kaasby-Wang og foreningens formand, Mille Borgen Mikkelsen.

Over for mediet Skolemonitor udtaler Claus Drachmaan Kaasby-Wang dog, at han ikke har nogen kommentarer til konstitueringen, da der er tale om en personalesag.