Efter afsløringer: Ulla Østergaard stopper på TV 2

I kølvandet på afsløringer, der blandt andet har været bragt i Ekstra Bladet, om en falsk valghistorie op til det grønlandske valg har TV 2-redaktør Ulla Østergaard fratrådt sin stilling.

Det oplyser hun selv på Facebook.

På Facebook lyder det:

'TV 2 er en fantastisk arbejdsplads med dygtige, dedikerede og rare medarbejdere og dem skal man passe godt på. Det har jeg ikke gjort godt nok og jeg har intet ønske om at medvirke til at tynge TV 2 og især TV 2's medarbejdere i deres arbejde.'

Tidligere har hun været sygemeldt efter afsløringerne, men nu stopper hun helt i mediehuset.

Falsk historie

Ulla Østergaard og TV 2 har blandt andet modtaget kritik for, at mediet få dage før valget i Grønland bragte en historie om formanden for Inuit Ataqatigiit (IA), Múte Egede.

I artiklen blev det fremført, at Múte Egede havde været inhabil i to sager, som han havde selv haft en økonomisk fordel af.

Men det var forkert, og TV 2 måtte trække historien tilbage og beklage, at den var blevet bragt.

TV2's historie var lavet efter henvendelse fra en kilde, og ifølge Ekstra Bladet var det Ulla Østergaard, som havde presset på for at få lavet historien.

Journalister, som var involveret i sagen om den falske valg-historie under grønlandsvalget, var udsat for 'et ret kraftigt pres', lyder det i en intern mail til medarbejderne. Læs mere om det her