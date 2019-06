Efter alvorlig sygdom: Gitte samlede Danmarks størst puslespil

En almindelig septemberdag udviklede sig i en dramatisk retning, da 54-årige Gitte Skytte skulle til at trække i arbejdstøjet.

Armene duede ikke. Benene duede ikke. Heldigvis nåede den 54-årige at ringe til chefen på sit arbejde - der fik fat i 112.

- Jeg blev hentet af en ambulance og kørt på hospitalet. Jeg kom igennem en scanner, der ganske rigtig viste, at jeg havde fået en blodprop i hjernen, fortæller Gitte Skytte.

Blodproppen skulle være startskuddet på en lang og sej kamp for at komme tilbage på arbejdsmarkedet - en kamp, der blev gjort lettere af at lægge Danmarks største puslespil.

48.000 brikker

Med sine 48.000 brikker er puslespillet med titlen 'Travel around the world,' ('Rejs jorden rundt') Danmarks største. Gitte Skytte hørte om det famøse puslespil og valgte på trods generne fra blodproppen at give sig i kast med det.

- Jeg tænkte, 'nu skal vi fandeme se, om vi kan klare det'. Jeg tog kontakt til min svigerdatter, og så gik vi i gang, fortæller kvinden fra Nordjylland.

11. januar var startskuddet for Gitte Skyttes puslespils-eventyr. Og som dagene gik, og værket stille begyndte at tage form, kunne Gitte Skytte mærke en forskel.

- Jeg kunne mærke, at puslespillet virkelig hjalp mig. Det sørgede for, at jeg holdt min hjerne i gang. Det var også meget bedre, at jeg gjorde det, frem for jeg bare sad og gloede ud i luften, fortæller hun.

Puslespillets motiver er 24 billeder af bygninger eller områder fra hele verden. Foto: René Schütze

Fra to til tre dage

Inden Gitte Skytte startede på puslespillet, var hun allerede begyndt at arbejde igen på sin gamle arbejdsplads.

Hun arbejdede i Nordjyllands Beredskabs køkken som køkkenassistent.

Og selvom hun startede med få timer om ugen, er det gået stærkt med gå op i tid.

- Jeg startede i december 2018 med at arbejde to dage om ugen i få timer. Nu arbejder jeg tre dage om ugen i fire timer, fortæller den 54-årige.

En god arbejdsplads

Efter fire måneder med fire timers puslespils-lægning om dagen blev sidste brik lagt i slutningen af maj i år - ni måneder efter blodproppen i hjernen. En præstation, der er blevet hyldet på arbejdspladsen i Nordjyllands Beredskab.

- Det blev besluttet, at der skulle hænges op som et stort billede på arbejde. Alle min kollegaer synes virkelig, det var flot. Og det var faktisk dér, jeg blev allermest stolt, fortæller Gitte Skytte, der har været enormt glad for den støtte, som arbejdspladsen har givet hende under sygdomsforløbet.

- De har simpelthen været så støttende. De har været meget forstående og hjulpet mig, hvis jeg eksempelvis mødte ind en dag, hvor jeg havde fri, fortæller en tydelig rørt Gitte Skytte til Ekstra Bladet.

Den 54-årige håber også selv på, at fremtiden byder på flere timer på både arbejde og foran andre puslespil.

- Jeg vil gerne tilbage på fuld tid, også selvom det ikke er sikkert, om jeg kommer til det endnu. Mht. puslespil er jeg allerede gået i gang med et nyt, hvor der dog 'kun' er 33.000 brikker, fortæller hun.

Ekstra Bladet var med til ferniseringen på puslespillet. Du kan se billederne nedenfor.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze