Efter alvorlige afsløringer: Fratrådt leder får løn i et år

En chef fra Tårnby Kommune, der er fratrådt med øjeblikkelig virkning efter afsløringer i Ekstra Bladet, kan se frem til at få udbetalt over 700.000 kroner fra staten

Tårnby Kommune har haft travlt efter Ekstra Bladets afsløringer om familiechefens massive brug af den stærkt kritiserede psykolog Michael Adam Guul.

Psykologens arbejde har haft betydning for, om børn er blevet tvangsfjernet eller ej, men flere af hans undersøgelser er blevet kaldt fup og fidus, og førende eksperter har påpeget graverende fejl og mangler.

Derfor skal to uvildige undersøgelser nu kulegrave sagerne og forholdene i Tårnby Kommunens familieafdeling.

Derudover har familiechefen, der foranledigede og styrede samarbejdet med den kontroversielle psykolog, måttet fratræde sin stilling med øjeblikkelig virkning.

En aktindsigt i fratrædelsesordningen viser dog, at chefen kan se frem til et helt år med fuld løn svarende til 713.338 kroner og pension på 143.880 kroner.

Udsat for hård kritik

Den nu fratrådte chef har mødt massiv kritik i Ekstra Bladets podcastserie 'I de forkerte hænder', der udlægger alle afsløringer om psykologen og kommunen.

Her dokumenterer skjulte lydoptagelser blandt andet, at familiechefen beskyldte en plejemor for at være 'mimikfattig', og at hun kaldte psykologen for læge og psykiater, selvom det ikke passer.

Af optagelser fra et møde fremgår det også, at hun siger direkte til en undersøgt familie, at de ikke måtte sætte spørgsmålstegn ved den nu stærkt kritiserede psykologs arbejde.

Michael Adam Guul selv har afvist al kritik og alle anklager. Han mener, at det etablerede system forsøger at lukke munden på ham. Privatfoto

Ingen undersøgelser før nu

Ekstra Bladet har desuden afsløret, at både psykologens tidligere assistent, to børnesagkyndige psykologer og en politiker kontaktede familieafdelingen Tårnby Kommune med bekymringer om psykologen.

Men henvendelserne blev aldrig journaliseret trods kommunens journaliseringspligt.

Afsløring: Politiker advarede mod fup og fidus-psykolog

Trods henvendelserne har kommunen fastholdt, at de ikke havde grund til bekymring i forhold til psykologens arbejde. Heller ikke selvom familiechefen fik psykologen til at udarbejde hele 21 undersøgelser over en ganske kort i periode.

Alene i 2018 afleverede psykolog Michael Adam Guul 16 undersøgelser, selvom eksperter påpeger, at en psykolog højst kan lave mellem fire og otte om året.

Sms'er mellem den nu fråtrådte familiechef og psykologens tidligere assistent har også vist, at kommunechefen allerede i 2019 kaldte psykologen for en psykopat, der havde 'snøret hele ledelsen'.

Skandalepsykolog til kommunechef: Savner dig

Michael Adam Guul selv har afvist al kritik og alle anklager. Han mener, at det etablerede system forsøger at lukke munden på ham.

