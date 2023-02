Efter angreb: Fik lavet hemmelig ruslandsrapport

I flere måneder har regeringen efter alt at dømme ligget inde med en hemmelig FE-vurdering af, hvilken rolle Rusland spillede, da Danmark i oktober blev ramt af et gps-angreb, og hvilken mulig forbindelse angrebet har til sabotagen i Østersøen.

Det viser flere oplysninger og dokumenter fra Forsvarsministeriet, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Det er uvist, hvad den hemmelige vurdering konkluderer, og Forsvarsministeriet ønsker ikke at oplyse, hvorfor indholdet aldrig er delt med offentligheden eller Folketinget.

’Forsvarsministeriet ønsker ikke at kommentere efterretningsmæssige eller operative forhold af hensyn til sikkerheden,’ lyder det i et skriftligt svar.

Danske myndigheder efterforsker fortsat, hvem der stod bag sabotagen i Østersøen i september sidste år. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Lys på mørklagt sag

Dokumenterne, som Ekstra Bladet har fået adgang til, kaster dog lys over det forløb, som myndighederne hidtil har mørklagt; gps-angrebet i Storebælt.

For bare seks dage efter at eksplosioner havde saboteret Nord Stream-rørledninger i Østersøen 27. september 2022, blev gps-signalet i Storebælt 3. oktober udsat for en voldsom forstyrrelse.

Hændelsen har tidligere været beskrevet som det største angreb på gps-signalet herhjemme siden 2013, og ’jammingen’ påvirkede flere skibe, som fik frosset systemerne og dermed risikerede at kollidere med andre skibe.

'Det kræver en meget kraftig gps-jammer at blokere signalet i et så stort område, og det kan ikke lade sig gøre med nogen af de jammere, som civile har adgang til,’ fortalte Søren Skaarup Larsen fra DTU Space i januar til Politiken, der også har beskrevet, hvordan to russiske krigsskibe befandt sig i området, da gps-signalet blev forstyrret.

'Russiske flådeenheder'

Dokumenterne fra Forsvarsministeriet bekræfter, at skibstrafikken blev påvirket 3. oktober i ’15 minutter’, og også flytrafikken var ramt, fremgår det.

’Jammingen påvirkede flytrafikken i det sydlige Norge og Sverige og hele det danske luftrum,’ står der blandt andet i det materiale, som Ekstra Bladet har fået adgang til.

Pressemødet i Statsministeriet sidste år, da gasledningerne Nord Stream var udsat for sabotage. Foto: Mads Nissen

Gps-angrebet i Storebælt førte til, at Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 17. oktober bestilte en vurdering af hændelsen hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – med fokus på de russiske skibe.

’Forsvarets Efterretningstjeneste anmodes om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem de maritime hændelser relateret til russiske flådeenheder, som har været i eller nær danske farvande siden gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2.’

’Konkret tænkes på hændelserne vedr. gps-jamming i Storebælt den 3. oktober 2022 og tilstedeværelsen af flere russiske flådeenheder nord for Læsø, hvor der blev registreret seismisk aktivitet/rystelser.’

FE skulle samtidig se på hyppigheden af gps-angreb, fremgår det af den mail, hvor vurderingen bestilles.

’Der ønskes en vurdering af, hvorvidt der kan ses en sammenhæng mellem de konkrete hændelser, hvorvidt hændelserne falder inden for normalbilledet af russisk maritim aktivitet i og nær danske farvande, samt en beskrivelse af hyppigheden af gps-jamming.’

FE blev i oktober sat til at vurdere Ruslands rolle i kølvandet på gps-angrebet i Storebælt. Foto: POLFOTO

'Vurdering af krænkelsen'

Foruden de mange informationer fra forsvarsmyndighederne leverede Udenrigsministeriets kontor for folkeret og internationale regler (JTFM, red.) også et bidrag til vurderingen.

Dette med henblik på ’en vurdering af karakteren af krænkelsen samt potentielle sammenhænge med andre aktiviteter i nærområdet.’

Af dokumenterne fremgår det, at Forsvarets Efterretningstjeneste skulle aflevere den hemmelige vurdering senest 27. oktober 2022.

Men hvad vurderingen fra FE viser, er uvist, og det vides ikke, hvilken rolle den spiller i den efterforskning af sabotagen i Østersøen, der fortsat pågår, og som i Danmark varetages af PET, Københavns Politi og forsvaret.