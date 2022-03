Efter atomtrussel: Salg af jodtabletter er steget kraftigt

Vladimir Putins viser tænder, og truslerne om usete konsekvenser har ført til et øget salg af jodtabletter hos Matas

'Hvem der end ville forsøge at stoppe os og skal flere trusler mod vores land bør vide, at Ruslands svar kommer prompte og med konsekvenser, I aldrig har oplevet før'.

Den voldsomme trussel kom ud af munden på Ruslands præsident Vladimir Putin tidlig torsdag morgen, da han annoncerede, at russiske tropper ville påbegynde en invasion i Ukraine.

De usete konsekvenser er noget, der har vækket en vis nervøsitet for udsigten til en potentiel atomsprængning - noget der blev underbygget, da præsidenten søndag øgede beredskabet hos 'afskrækkelsesstyrker', der dækker over blandt andet atomvåben.

Og frygten for en potentiel atomkrig er noget, der har fået salget af jodtabletter til at stige.

- Dramatisk stigning

Det kan de især mærke hos Matas.

- I den grad, siger Klaus Fridorf, kommunikationschef hos Matas.

- Det er ikke noget, vi sælger specielt meget af til hverdag. Måske 3-4 pakker på landsplan, men da Rusland invaderede Ukraine steg salget dramatisk.

- Vi har haft udsolgt på vores hjemmeside, siger han om salget af jodpiller.

Han fortæller, at salget på jodpiller i Matas næsten er tidoblet, men i et af Matas datterselskaber har der været yderligere et boost i salget.

- Vi kan se, at vores datterselskab Helsebixen.dk oplevede, at ti procent af den samlede omsætning var jodpiller. De er begyndt at sælge 100 gange så meget, fortæller Klaus Fridorf.

Anbefaler ikke indtag

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der intet grundlag for at indtage jodtabletter, som situationen er nu. Det forklarer Kresten Breddam, sektionsleder og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse.

- Det har ingen effekt at spise dem nu, og i værste fald kan man få nogle overfølsomhedsreaktioner. Vi har ingen forventninger om, at det bliver relevant overhovedet, fortæller Kresten Breddam.

- Lige nu, som situationen er i Ukraine, så ser vi ingen grund til at indtage jodtabletter.

- Skulle der opstå en situation, hvor der sker en ulykke på eksempelvis et ukrainsk atomkraftværk, så vil det heller ikke være relevant, for der er en geografisk afgrænsning på et radioaktivt udslip på 100-200 kilometer.

- Der er krig i Europa, så man kan godt forstå bekymringen, men angst er også sundhedsskadeligt, siger Kresten Breddam.