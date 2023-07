Efter bakteriefund: Kog vandet

Man bør koge vandet fra hanen, hvis man bor i specifikke områder i Syddjurs Kommune.

Sådan lyder anbefalingen fra Hornslet Vandværk, efter at der er foretaget en lille håndfuld vandprøver.

Der er tale om områderne Tendrup boligområde, Karlby, Skørring og 'Hornslet med erhvervsområde'.

På vandværkets hjemmeside fremgår det, at vandprøverne har vist, at vandet kan være forurenet med bakterier.

Til TV 2 Østjylland fortæller formand for vandværkets bestyrelse Steen Christensen, at det nu skal være op til myndighederne at vurdere, hvorvidt der skal udstedes et kogepåbud.

- Vi sender det til Syddjurs Kommune, som er myndighed. De skal sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed afgøre, om der skal udstedes kogepåbud. Vi har sendt en anbefaling ud – vi kan ikke komme med et påbud, udtaler han til mediet.

Små mængder

Bestyrelsesformanden oplyser, at en prøve viste tegn på coliform, imens en anden viste tegn på enterokokker. Begge dog i meget små mængder.

Ifølge TV 2 Østjylland er borgerne i de berørte områder blevet informeret pr. sms.

Hornslet Vandværk har tre vandværker i henholdsvis Hornslet, Tendrup og Karlby. På deres hjemmeside skriver de:

'Vandprøver viser, at vandet kan være forurenet med bakterier. Vi anbefaler derfor, at vandet koges. Yderligere information lægges ud, når vi har været i kontakt med myndighederne på mandag (17. juli, red.).'