Efter bedrageri i region: Kommune vil undersøge mulighed for svindel

15.000 kroner om måneden. Eller 728.000 kroner i alt over en fireårig periode.

Så mange penge fik tidligere medlem af Region Nordjylland Tina Juul Kjellberg (S) udbetalt i tabt arbejdsfortjeneste for et job, hun ikke har haft, hvorfor regionen for to uger siden meldte hende til politiet for bedrageri.

Bedragerisagen får nu hendes tidligere arbejdsgiver Frederikshavn Kommune til at undersøge, om der kan have foregået svindel med skattekroner hos dem.

- I og med der har været de her sager med svindel med offentlige kroner den sidste tid, vil vi kigge på, om vores kontrolsystemer fungerer og om der er noget, der skal have et eftersyn, siger Flemming Søborg, der er leder af Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune, hvor Kjellberg arbejdede som konsulent indtil 2014.

Tina og Britta

Flemming Søborg vil ikke fortælle, om de specifikt undersøger Tina Juul Kjellberg.

- Jeg går ikke ind i den aktuelle personsag, den vil jeg ikke udtale mig om.

Han bekræfter dog, at den aktuelle sag fra Region Nordjylland har været medvirkende til, at kontrollen med kommunekassen nu tjekkes efter. Derudover er der én anden sag, der har fået alarmklokkerne til at ringe hos den kommunale leder.

- Der er vel især en, der er brændemærket ind i vores bevidsthed: Britta-sagen, siger han.

Regionsrådspolitikernes løn * Regionsrådsmedlemmer får et fast vederlag på 110.150,84 kroner om året * Formanden samt første og anden næstformand får mere * Derudover får regionsrådsmedlemmer et ekstra vederlag på 18.725,77 kroner for at være med i et politisk udvalg * Udvalgsformænd får det dobbelte: 37.451,56 kroner * Regionsrådsmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år får 14.155,29 kroner ekstra * I stedet for det faste vederlag kan de vælge at få et reduceret vederlag og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste * Det reducerede vederlag er på 88.905,15 kroner * Det maksimale erstatningsbeløb for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste per dag er 2.125 kroner Kilde: Region Nordjylland

Frederikshavn Kommune har allerede et system til at kontrollere økonomisk ledelse – og altså de projekter, som Kjellberg har siddet med – men der kan være huller.

- Vi skal have kigget igennem, om det er tilstrækkeligt finmasket. Rent umiddelbart vil jeg mene, at det er det, siger Flemming Søborg.

'2,5 millioner statslige kroner'

Tina Juul Kjellberg var fra 2000 til 2007 ansat i socialforvaltningen i Frederikshavn Kommunen, hvor hun administrerede en tilskudsordning.

Derefter stod hun indtil 2014 for millioner af skattekroner til beskæftigelsesprojekter.

Det fremgår af en artikel bragt i Nordjyske tilbage i 2007, da kommunen oprettede stillingen som konsulent i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

'Vi har cirka 2,5 millioner, statslige kroner at arbejde med årligt. Vi har også mulighed for at rådgive om at søge andre kroner i form af EU-midler til andre projekter og initiativer til gavn for at fastholde folk i arbejde,' sagde Tina Juul Kjellberg dengang til avisen.

Forventer sigtelse

Socialdemokraten er ifølge Region Nordjylland gået til bekendelse i den aktuelle bedragerisag, og hun er i dag, tirsdag, trådt ud af regionsrådet. Samtidig er Nordjyllands Politi i gang med at efterforske sagen.

- Vi er ved at samle de sidste tråde, og jeg forventer, at der bliver rejst sigtelse inden for ganske kort tid, siger politikommissær Peter Skovbak fra Efterforskningscenter Frederikshavn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Tina Juul Kjellberg, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

