Efter Biva-konkurs: Maria mangler 12.000 kroner

Maria Høgsberg fra Københavns Sydhavn hænger noget med næbbet for tiden.

For tre uger siden bestilte hun en hjørnesofa til næsten 12.000 kroner hos møbelkæden Biva, men sofaen dukkede aldrig op, og nu er selskabet gået konkurs.

- Jeg betalte kontant og blev lovet levering inden for otte til ti dage, men der skete ingenting. Så kan jeg pludselig se i nyhederne, at Biva er gået konkurs, fortæller Maria til Ekstra Bladet.

- Jeg tænkte bare 'det er løgn, det er simpelthen løgn'.

Maria er førtidspensionist. 12.000 kroner er derfor noget, der tydeligt kan mærkes på budgettet hos den 44-årige københavner, der måtte spare op i næsten et år for at få råd til sofaen.

- Jeg er bare så ked af det og skuffet, fordi jeg har gået og glædet mig til at få min nye sofa, siger Maria.

- Man kunne jo godt have fortalt mig, at firmaet var på vej til at gå konkurs, da jeg var derude og bestille sofaen, men sælgeren sagde bare glædeligt 'ja, du får din sofa, der går en uge', fortæller Maria.

Maria havde glædet sig til at bytte sin gamle, slidte sofa ud med en ny, men det kan nu få lange udsigter. Foto: Jonas Olufson

Sidste mulighed

Spørger man Forbrugerrådet Tænk, er der dog muligvis et lille lys for enden af tunnelen for Maria.

- Udgangspunktet er selvfølgelig, at det er noget rigtigt skidt, når en virksomhed går konkurs, men Maria har jo betalt sofaen, så den står formentligt et eller andet sted, siger Benedicte Federspiel, chefkonsulent og jurist for Forbrugerrådet.

- Hvis den står på et lager OG kan identificeres, så er det hendes, uanset at selskabet er gået konkurs.

Det springende punkt er altså, hvorvidt Biva har specificeret sofaen som værende Marias, inden selskabet gik bankerot. Står den eksempelvis på et lager med en påklistret pakkeseddel, der angiver Maria som modtager, må Bivas kreditorer ikke sælge den.

- Det svarer til, at du har indleveret en radio til reparation hos en virksomhed, som derefter går konkurs. Radioen er stadig din, selvom den står hos dem, forklarer Benedicte Federspiel.

Når et selskab går konkurs, sætter alle kreditorerne sig sammen og udvælger en kurator, hvis opgave det er at forvalte skyldnerens aktiver. Kurator er som regel den kreditor, som har flest penge i klemme.

Der er endnu ikke valgt en kurator for Biva, men når der bliver fundet en, skal Maria og andre, der mangler møbler, kontakte ham og gøre krav på deres produkter. Hvis produkt og køber ikke kan matches, ser det imidlertid sort ud.

- Jeg er rasende. Jeg synes, alle kunder skulle have deres penge tilbage. Jeg kan ikke forstå, at Biva har solgt møbler, når de ved, at de er tæt på at gå konkurs, fastslår Maria.

