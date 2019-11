Efter bizart uheld: Bilist måtte hjælpes ud

Bilisten bakkede ved et uheld ned i en kanal, hvor bilen satte sig fast på et afløbsrør

En uidentificeret indisk mand havnede i en særdeles bizar og fastlåst situation, da han formåede at få sin bil fanget på et tyndt rør over en afløbskanal efter at have bakket uden at orientere sig ordentligt, beretter nyhedsbureauet SWNS.

Uheldet, der fandt sted 12. november i New Delhi-forstaden Noida City, blev til mandens held fulgt af masser af tilskuere.

Selvom det formentlig ikke var hans stolteste øjeblik, havde manden brug for hjælp til at komme ud af den uheldige situation, og de mange øjenvidner tøvede ikke med at hjælpe manden sikkert ud af bilen og tilbage på sikker grund.

Bilens tilstand og hvad der skete med den efterfølgende, er ikke oplyst.