Efter blodige bandeskyderier: Nu tager Nørrebro-skole konsekvensen

Forældre med elever på Rådmandsgade Skole er bange for at færdes i bydelen efter mørkets frembrud, og derfor har skolen nu taget utraditionelle midler i brug for at komme utrygheden til livs.

Fremover vil der nemlig ikke afholdes skole-hjem-samtaler eller arrangementer i skolens regi senere end til kl. 18, fremgår det af en intern besked rundsendt til forældrene på skolen mandag, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Som situationen er i øjeblikket, har vi besluttet, at vi ikke holder forældremøder- og arrangementer til sent. Det kommende stykke tid vil møder og arrangementer slutte senest kl. 18, og derfor starter de lidt tidligere end normalt - vi håber på jeres forståelse og opbakning', står der bl.a. i beskeden.

Beskeden her blev i mandags sendt ud til skolens forældre.

Ubehagelig tid

Den tidligere 'lukketid' for arrangementer og lignende bunder i de seneste to ugers 10 skyderier i Storkøbenhavn, hvoraf flere har været på Nørrebro.

'Det er desværre en rigtig ubehagelig tid i øjeblikket i vores kvarter. Grupper af unge mænd beskyder hinanden uden at overveje, hvad og hvor de rammer,' indledes brevet med.

Mjølnerparken

Frygten for at færdes ude efter mørkets frembrud kommer særligt fra forældre med adresse i Mjølnerparken, der også i sidste år var en central kampplads for bande-stridighederne.

- Hovedsageligt forældre i Mjølnerparken har ønsket denne regel, og vi synes ikke, at det (frygten for at være ude om aftenen, red.) skal stå i vejen for, at man kan deltage i skolens liv, siger Inemette Frandsen, souschef på Rådmandsgade Skole, der understreger, at reglen ikke er udtryk for, at man føler sig utrygge på skolens område.

- Vi koncenterer os om at skabe en god skoledag, og vi taler meget med børnene om situationen. Børn hører jo voksne snakke og ser nyheder, så de kan have spørgsmål om, hvad der foregår, og så taler vi selvfølgelig med dem, siger hun.

Hvor længe reglen om ikke at bede forældre om at være på skolen til efter kl. 18 vil vare afhænger af sikkerheds-situationen i kvarteret.

