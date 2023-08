Efter bøde og sur smiley: - Det er pisseirriterende

Burger Shack har fået bøde og sur smiley efter et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Det ærgrer ejeren, der vil skrue op for rengøringen

Flere brunlige belægninger og tykke lag af støv.

Igen er den gal hos Burger Shack. Ekstra Bladet har flere gange beskrevet, hvordan Burger Shack har været plaget af fup og sure smileyer.

Denne gang har den jyske burgerkædes restaurant på Trøjborg i Aarhus erhvervet sig en sur smiley, da Fødevarestyrelsen var på besøg 12. juli.

Det halter nemlig med rengøringen på spisestedet.

Sur smiley og bøde

Fødevarestyrelsen besøgte restauranten 19. juni, hvor Burger Shack fik besked på at skærpe rengøringen til opfølgende kontrol.

Her var Burger Shacks eneste bemærkning: 'det gør vi noget ved.'

Da burgerbaren igen fik besøg en lille måned efter, levede rengøringen igen ikke op til Fødevarestyrelsens krav, og virksomheden modtog derfor en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

Det fremgår af kontrolrapporten.

'Pisse irriterende'

Ejer og administrerende direktør af Burger Shack, Christian Tønnesen, fortæller til Ekstra Bladet, at han er enig i Fødevarestyrelsens vurdering, og at de vil skrue op for rengøringen.

- I fået en sur smiley, hvordan har du det med det?

- Sådan er det. Vi indskærper og laver procedure, siger Christian Tønnesen.

- Det fremgår af kontrolrapporten, at jeres eneste kommentar sidst var 'det gør vi noget ved'. Har I gjort det?

- Det har vi absolut gjort. Det var desværre ikke godt nok, så det må vi prøve at rette op på.

- Hvad har I reelt tænkt jer at gøre denne gang?

- Vi gør det samme hver eneste gang. Ændrer procedurer og gør rent oftere. Vi lytter. Piskeslag til os selv.

- Aarhus bedste burger på Trøjborg, står der på jeres hjemmeside, mener I virkelig, at man kan være det med en sur smiley?

- Det er pisse irriterende. Jeg bliver mega ked af det. Jeg elsker at drive de her restauranter. Derfor forholder jeg mig til det.