Efter bøde og sur smiley: Supermarked dropper frisk fisk

SuperBrugsen Guderup i Nordborg bragte sig selv i problemer, da Fødevarestyrelsen kiggede forbi. Det fremgår af Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra besøget.

Fersk fisk var opbevaret ved 7 grader 22. august. Det er væsentligt højere end de 2 grader, der ellers er loftet. Alle fiskene blev konfiskeret, og en bøde på 15.000 venter nu butikken.

Man behøver ikke være ansat i Fødevarestyrelsen for at vide, at ens krop ikke nødvendigvis ville takke en for at have indtaget den slags.

I den lunkne montre lå laks, torsk og rødspættefileter. Forhåbentlig har der ikke været for mange nordalsinger, der var i humør til stjerneskud den torsdag.

Dropper fersk fisk

Det skyldes en upålidelig kølemontre. Temperaturerne havde ikke været for høje i den tidligere, fortæller brugsuddeler Hans Jørgen Boe Bonde til Ekstra Bladet. Butikken har også straks lagt kortene på bordet over for sine kunder i deres månedsbrev på Facebook.

'Dette brev starter med en træls sag. Det gør det, fordi vi synes, at vi har været uheldige. Forstået på den måde at vores køledisk har drillet os', starter de.

Butikken har derefter valgt at tage konsekvensen og er stoppet med at sælge frisk fisk. Det har de også meddelt deres kunder.

- Set i lyset af vores minimale salg af fersk fisk og en stor risiko ved en lidt ustabil køler, har vores slagtermester Søren Kristensen og jeg truffet den beslutning, at vi ikke længere har frisk fisk til salg, uddyber Hans Jørgen Boe Bonde via butikkens Facebook.

Ifølge butikken har de ikke modtaget klager fra kunder. Derimod har oplandet kvitteret med 60 likes på Facebook. Ingen af butikkens tre seneste tjek havde fået fødevarekontrollanterne til at vende mundvigerne nedad.

