Efter bommert: Nu skal corona-app ændres

Egentlig kan man godt argumentere for, at det er en bommert, når en app, som er udviklet til at advare mod corona ikke advarer mod corona.

Det er dog ikke det ord, som Sundheds- og Ældreministeriet klæber på den fejl, som gør, at smittesporingsapp'en i flere tilfælde ikke har advaret pårørende til folk, som er smittet med corona.

Tværtimod kalder ministeriet det 'en uhensigtsmæsssighed i implementeringen af den bagvedliggende teknologi' i en mail til TV2.

I sidste uge kunne såvel Berlingske som DR beskrive, hvordan app'en ikke har informeret folk, der har været tæt på en smittet.

Uhensigsmæssigheden fører nu til, at ministeriet ændrer opsætningen i appen.

Her præsenter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) den nye app: