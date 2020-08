Efter dansefest på Chateau Motel: Aflyser næste fest

Der blev danset på den københavnske natklub Chateau Motel onsdag aften.

Festen for medlemmerne af studenterforeningen Foreningen for Erhvervsjurister (FEJ), der er tilknytte CBS, skulle have været afholdt i to dele - første gang onsdag aften og anden gang fredag aften.

Men siden Ekstra Bladet kunne vise, at natklubben ikke kunne overholde de retningslinjer, som myndighederne har udstukket for natklubber og diskoteker, har foreningens bestyrelse valgt at aflyse anden halvdel.

- Ikke et dansegulv

Ejeren af natklubben, Rico Krog-Toft, nægtede over for Ekstra Bladet, at der var tale om et dansegulv.

Det var ellers ikke, hvad videoerne, som natklubbens dj delte på det sociale medie Instagram, viste.

- Der er ikke et dansegulv! Der ikke noget dansegulv derinde, sagde ejeren.

- Det ligner umiskendeligt et dansegulv.

- Der er ikke noget dansegulv! Der er borde og stole derinde, hvor der var dansegulv før. Så der er ikke et dansegulv.

CBS-fest på Chateau Motel: - Det er ikke et dansegulv!

Tager stærkt afstand

Men det er netop disse videoer, der nu har fået studenterforeningen til at aflyse næste fest. I et skriftligt svar til Ekstra Bladet tager foreningens bestyrelse stærkt afstand til stedets afvikling af arrangementet.

Læs hele FEJ's svar 'Vi som forening ønsker, at skabe de bedste rammer for et godt studiemiljø og sociale relationer, under stærk hensyntagen til, de til hver tid gældende sundhedsfaglige anbefalinger, samt sundhedsmyndigheders krav, som følge af Covid-19. Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi som forening vægter det faglige og det professionelle program højere end de sociale aktiviteter. Vi som forening har kontraheret med en kommerciel arrangør i København, hvor lokationen som ansvarlig for afviklingen, har forsikret os som forening om, at alle sundhedsmyndighedernes krav som følge af Covid-19 overholdes. Dette synes på de fremviste videoer ikke at være tilfældet og vi som forening tager stærkt afstand til stedets afvikling af dette arrangement. Når vi på de fremviste videoer kan konstatere, at den kontraherende arrangør, som forsikret, ikke har formået at løfte opgaven, så agerer vi som forening omgående herpå. Til trods for, at lokationen med ansvaret for afviklingen, har forsikret at de kunne overholde sundhedsmyndighedernes krav, så har en enstemmig bestyrelse i forlængelse heraf omgående truffet beslutning om, at stoppe sociale aktiviteter af denne karakter. Mvh, FEJ bestyrelse'

Også uddannelsesdekanen på Copenhagen Business School, Gregor Halff, kommenterede videoerne.

'Det er dybt uansvarligt. Vi opfordrer kraftigt til at overholde regler og krav om social afstand, især i nattelivet, hvor risikoen for superspreder-begivenheder er høj,' udtaler han i et skriftligt citat efter at have set flere af de videoer, som forskellige deltagere til festen har delt.

'Det er vigtigt, at vi alle følger covid-19-reglerne, så vi kan holde campus åben og undgå en situation som i foråret med 100 pct. onlineundervisning,' skrev han til Ekstra Bladet.