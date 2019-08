Efter demonstration: Nu er lufthavn igen åben

Lufthavnen i Hongkong genoptager flyvningerne tidligt tirsdag morgen lokal tid.

Det oplyser lufthavnsmyndighederne i Hongkong, skriver nyhedsbureauet AFP.

Myndighederne aflyste mandag eftermiddag og aften alle fly, der skulle lette og lande i lufthavnen.

Det skete, efter at demonstranter havde protesteret i lufthavnen fire dage i træk.

Men omkring klokken seks tirsdag morgen lokal tid - hvilket svarer til lidt over midnat natten til tirsdag dansk tid - oplyser lufthavnsmyndighederne, at de første fly ventes at lette og lande inden for en time.

- Vi har genoptaget indtjekningen, siger en talsmand for lufthavnen.

Foto: REUTERS/Thomas Peter