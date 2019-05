Efter Distortion: Ællinger svømmer rundt i skrald

Onsdag ramte den årlige Distortion-gadefest Nørrebro med alt hvad det indebar af bræk, tis og ikke mindst skrald i lange baner.

Arrangørerne er normalt gode til at fjerne alle spor efter festen i en fart, men da Mira Vinzents torsdag morgen gik tur ved Peblinge Sø, var det et trist syn, der mødte hende.

Mira, der selv bor på Nørrebro, kunne nemlig se ti ællinger, der svømmede rundt i cigaretskodder, tomme flasker og diverse andre efterladenskaber fra gadefesten.

- Jeg bliver ked af det, når jeg ser de her små ællinger, der bare svømmer rundt i skrald og ikke rigtig kan komme fri.

- Det er virkelig ærgerligt for vores miljø, siger Mira Vinzents, der er selvstændig tekstil- og kostumedesigner med værksted på Nørrebro, til Ekstra Bladet.

Bekymret for dyrelivet

Hun understreger i øvrigt, at det ikke kun er under og efter Distortion, at man ser skrald i den københavnske søer.

- Det er jo en generel ting, at man bare smider skrald. Der ligger rigtig tit skrald i søerne, lyder det fra Mira Vinzents, som er bekymret for de dyr, der laver i og omkring søerne.

- Det dyreliv, der er, kan ikke have det særlig godt. Jeg kan ikke forstille mig, hvad der ligger på bunden af søerne af skrald. Det kan godt være, at Distortion rydder op, og andre rydder op andre dage, men der må ligge rigtig meget skrald nede på bunden af søerne.

Disse optagelser fra 2018 viser en svanerede fyldt med skrald. Videoen er filmet ved Skt Jørgens Sø på Frederiksberg, hvor der vel at mærke ikke bliver afholdt Distortion. Video: Linette Krøger Jespersen.

Mira Vinzents filmede svineriet og delte det på sin Facebook-side, hvor mange i kommentarerne anklager de unge mennesker, som ellers har ry for at være klimabevidste. Den udlægning er den 33-årige designer dog ikke helt enig i.

- Jeg tror ikke på, at det kun er unge mennesker, der smider skrald. Det synes jeg er en vigtig pointe. Det kan godt være, der er ekstra meget til Distortion, og det burde der måske også gøres noget ved, men det handler ligeså meget om en generel holdning til at smide skrald.

- Jeg synes, vi selv skal tage et ansvar og ikke regne med, at andre gør det for os, lyder det.