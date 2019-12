Efter dødsfald: McDonald's lukker alle restauranter i Peru

I Peru er alle McDonald's-restauranter blevet lukket i to dage som følge af to medarbejderes dødsfald

Samtlige McDonald's restauranter i Peru holder lukket de næste to dage, efter at to medarbejdere er døde.

De to medarbejdere omkom på en McDonald's-restaurant i Lima, da de gjorde køkkenets sodavandsmaskine rent og begge fik kraftige elektriske stød, hvilket ifølge politiet i Peru var årsag til, at de omkom.

De to medarbejdere blev kun 18 og 19 år, og de døde angiveligt søndag morgen.

Det skriver engelske The Guardian.

Ifølge The Guardian har der efterfølgende været store protester på grund af de to medarbejderes mærkværdige død, og flere af medarbejderne på en række McDonald's-restauranter har angiveligt nægtet at gå på arbejde.

Det er især de sikkerhedsmæssige omstændigheder, som medarbejderne er utilfredse med, og derfor valgte de at demonstrere ude foran restauranten i Lima, hvor deres to kolleger afgik ved døden på tragisk vis.

Og det har altså fået samtlige McDonald's-restauranter i Peru til at dreje nøglen om for en stund. På Twitter bekræfter fastfoodkæden således, at alle restauranter i Peru vil holde lukket de næste to dage, indtil man har undersøgt sagen nærmere.

McDonald's risikerer samtidig at få en stor bøde for manglende sikkerhed, da Perus sikkerhedsmyndigheder er gået ind i sagen.