Efter dødsfald: Nu stoppes salget af e-cigaretter i butikskæde

Syv dødsfald er indtil videre rapporteret i USA efter brug af e-cigaretter.

Det har nu fået den amerikanske butikskæde Wallmart til at stoppe salget af e-cigaretter til deres kunder. Det skriver CNBC.

Ifølge mediet stopper man salget, fordi de seneste dødsfald giver grund til at tro, at der ikke er nok regulering på området omkring e-cigaretter, og at der er en 'usikkerhed' forbundet med produktet.

Det fortæller Wallmarts pressetalsmand fredag i en meddelelse.

'Fordi der er en voksende føderal, statslig og lokal usikkerhed omkring regulering af e-cigaretterne, har vi planer om at stoppe salget af produkterne i alle Wallmart og Sams Club U.S. lokationer. Vi gennemfører stoppet, efter vi har udsolgt af vores nuværende lager'.

Beslutningen kommer efter flere dødsfald forbundet med e-cigaretter i USA.

Flere unge mennesker er stået frem med deres historier om e-cigaretter, hvor de fleste har oplevet kritiske lungesygdomme efter brugen af e-cigaretterne.

Herhjemme i Danmark har Sundhedsstyrelsen for nyligt også ændret deres anbefalinger omkring de elektroniske cigaretter og skriver, at 'ingen bør ryge e-cigaretter'.

