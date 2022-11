Efter dødsfald: Tilbagekalder flere fiskefrikadeller

Efter et dødsfald er koblet til fund af listeriabakterier i fiskefrikadeller, tilbagekaldes endnu flere produkter i dag.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Syv personers sygdom er blevet koblet til fiskefrikadeller fra virksomheden Jeka Fish A/S, og produkter fra Havet's og Løgismose blev ligeledes tilbagekaldt tirsdag.

Det er en person over 70 år, hvis dødsfald er koblet til listeriafundet i fiskefrikadellerne.

Nu bliver fiskefrikadeller fra Lidl Nautica, Strandby fisk, Cimbric og Navito også tilbagekaldt, skriver Fødevarestyrelsen.

På køl og frost

Der er tale om produkter på køl med produktionsdato fra 1. august 2022 til 8. november 2022 og sidste anvendelsesdato fra 6. september 2022 til 14. december 2022.

Fiskefrikadellerne fra Navito, der tilbagekaldes, er på frost med produktionsdato fra 1. august 2022 til 8. november 2022 og sidste anvendelsesdato fra 31. januar 2024 til 7. maj 2024.

Produkterne er solgt i Superbrugsen, Kvickly, Daglibrugsen, Irma, Coop365, Fakta, Netto, Bilka, Lidl og Aldi og på coop.dk MAD og Nemlig.com.

I går udtalte epidemiolog i Statens Serum Institut Luise Müller, at listeriabakterierne, man har fundet i de pågældende produkter, er 'helt ens'.

- Sammenholdt med, at patienterne har oplyst, at de har spist fiskefrikadeller, viser dette, at smitten er kommet herfra, udtalte hun i en pressemeddelelse i går.

Findes overalt

Listeria-bakterien findes overalt og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer.

Bakterien kan forårsage blandt andet hovedpine, feber, diarré og influenzalignende symptomer, hvis man indtager den.

Ældre, diabetikere, gravide og personer med nedsat immunforsvar har øget risiko for alvorlig sygdom.