Efter dødsregn: Her kollapser bro

Den Indiske region Darbhanga har i denne uge været plaget af et voldsomt regnvejr, der har skabt alvorlige oversvømmelser.

Tirsdag blev vandmasserne så store, at en ellers forholdsvis nyanlagt bro bristede og knækkede midt over. Nu er en video af episoden blevet frigivet.

Kollapset kom ikke som en overraskelse for de lokale indbyggere, der havde taget plads ved broen for at overvære den uundgåelige ødelæggelse.

I nabolandet Nepal, der ligger tæt på Darbhanga har oversvømmelser på det seneste kostet 30 mennesker livet og påvirket 2,5 mio. mennesker, hvor omkring 125.000 er blevet evakueret.



Flere steder i området er biltrafikken fuldstændig standset, som følge af, at vandstanden i flere floder har nået et farligt højt niveau.

800 redningsarbejdere er blevet sendt til Darbhanga og omegn for at levere forsyninger og hjælpe mennesker i nød.

