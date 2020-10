Efter dødsulykke: Gartneri dropper konfliktramt underentreprenør

Gartneriet Legro i Karlslunde har stoppet samarbejdet med selskabet Jtt ApS, der hidtil har leveret østeuropæisk arbejdskraft til gartneriet. Partnerskabet er ophørt onsdag.

Bruddet sker dagen efter, at en 18-årig mand fra Litauen afgik ved døden. Medarbejderen fra Jtt ApS blev i fredags udsat for en alvorlig arbejdsulykke på gartneriet og lå i koma indtil tirsdag eftermiddag, hvor han døde.

Gartneriet Legro oplyser til Fagbladet 3F, at samarbejdet er stoppet, fordi dets ledelse er blevet opmærksom på, at Jtt ApS er ramt af en konflikt, som 3F har iværksat imod selskabet for flere måneder siden i forbindelse med arbejde på et andet sjællandsk gartneri. Konflikten blev iværksat, fordi Jtt ApS ikke ville tegne overenskomst for dets medarbejdere.

Litauerens arbejdsulykke skete om morgenen fredag 23. oktober, da den 18-årige mand gjorde rent under et transportbånd på gartneriet, der producerer krydderurter fra dets adresse i Karlslunde i Greve Kommune.

Under arbejdet blev den unge mands tøj viklet ind i en valse, og tøjet strammede til om hans hals. Manden blev fundet kvalt og livløs under transportbåndet af nogle kollegaer på gartneriet, som opdagede, at båndet var stoppet, og at der var noget galt.

Kollegaerne ydede førstehjælp på stedet og slog kort før klokken otte fredag morgen alarm. Litaueren blev kørt på sygehuset, men kom aldrig til bevidsthed igen efter ulykken.

Gartneriet Legro oplyser, at medejer Niels Høgholt ikke ønsker at kommentere sagen.

Hos 3F Køge Bugt oplyser formanden for afdelingens grønne område, Jørgen Sunddahl, at gartneriet Legro har meddelt 3F, at gartneriet selv ansætter medarbejderne fra Jtt ApS.

Virksomheden Legro Gartneri A/S er medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A, og gartneriet har dermed forpligtiget sig til at følge foreningens overenskomst med 3F.

- Det er forfærdeligt, at den unge mand er omkommet efter arbejdsulykken på gartneriet. Og det er en meget trist og ærgerlig baggrund for, at vi nu har fundet ud, at gartneriet har brugt en underentreprenør uden overenskomst. Vi har generelt haft en god dialog med gartneriet, og de få faglige sager, der har været, har vi løst i mindelighed, siger Jørgen Sunddahl.

Fagbladet 3F har forsøgt at få kommentarer til arbejdsulykken og samarbejdet med gartneriet Legro fra Tim Andersen, der er medejer og direktør for selskabet Jtt Aps, som har adresse i Næstved.

- Du skal snakke med Jan Arpe. Jeg har ikke noget med det at gøre, siger han og afbryder telefonforbindelsen.

Fagbladet 3F har efterfølgende forgæves forsøgt at få Tim Andersen til at oplyse telefonnummeret på hans kompagnon, Jan Arpe, der er den anden direktør og medejer af Jtt ApS.