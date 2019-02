Efter drab: Advarer mod 'voldsomme' psykisk syge

Efter planerne skal 70 psykisk syge flyttes fra det omstridte Lindegården til et parcelhuskvarter med børnefamilier. Borgmesteren har lovet, at de ikke er udadreagerende, men det kan ikke lade sig gøre, siger embedsmænd

Mens Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), forsøger at berolige beboere, vurderer kommunale topfolk, at de ikke kan udelukke voldsomme og udadreagerende psykisk syge på det planlagte psykiatriske bosted i Viby Sjælland.

Det har samtidig været misvisende, når kommunens politikere har fortalt borgerne, at de psykisk syge beboere er fredelige.

Det viser en aktindsigt i e-mails og møder mellem Københavns Kommune, der driver Lindegården, og embedsfolk i Roskilde Kommune, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Brandvarmt emne

Udflytningen sker efter drabet på den 57-årige sosu Vivi Nielsen, der arbejdede på Lindegården, i 2016.

Efter planen skal 70 beboere fra det psykiatriske bosted Lindegården flyttes for at skabe bedre forhold for personale og beboere.

Københavns Kommune har derfor udset sig en grund i et parcelhuskvarter i Viby Sjælland, ikke langt fra skole, idrætsklub og sfo.

I 2016 døde sosu-assistenten Vivi Nielsen, da hun blev stukket ihjel af en psykisk syg beboer på Lindegaarden. Siden har Københavns Kommune forsøgt at finde nye lokaler til flere af beboerne. Foto: Jens Dresling

Placeringen af psykisk syge i den lille by er blevet et brandvarmt politisk emne.

På et beboermøde forsøgte Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S), at få overbevist beboerne. I et interview med Ekstra Bladet garanterede hun efterfølgende, at der ikke vil komme personer, der kan være udadreagerende.

- Altså det, der er væsentligt for mig, er, at det ikke er udadreagerende personer, og at de kan fungere i et lokalmiljø, siger Joy Mogensen.

Kan ikke adskille grupperne

Men det kan slet ikke lade sig gøre opdele beboerne efter, om de er udadreagerende.

Det fremgår i en mailudveksling mellem embedsmænd fra København og Roskilde om de mulige beboere i Viby Sjælland.

'Det er ifølge Socialforvaltningen i København svært at opdele grupperne efter, om de er udadreagerende, da dette blot er et symptom ud af mange. I praksis vil det udadreagerende symptom indgå i mange sindslidende diagnoser. Så som jeg forstår det, er det ikke håndterbart at opdele efter, om de er udadreagerende', skriver Københavns Kommunes chefkonsulent Torben Pilgaard.

Til det svarer Roskilde Kommunes konsulent Stinne Bjerg, at hun heller ikke kan se, at det kan lade sig gøre.

'Den beskrivelse jeres forvaltning kommer med, udelukker heller ikke den 'voldsomme gruppe'', skriver hun.

Vil ikke være tryghedsskabende

På et kommunalt topmøde med direktører fra begge kommuners forvaltning bliver problemet igen taget op.

Her vurderer topembedsmændene i de to kommuner, at det er misvisende, når de omtaler beboerne på Lindegården udadtil.

'Københavns Kommune har tidligere beskrevet beboerne som fredelige borgere, der kan færdes i byen på lige fod med os andre, og som ikke burde give anledning til utryghed. Det er derfor denne beskrivelse, Roskilde Kommunes politikere har fået, og som de bringer videre til borgerne.

Det er dog ikke sådan, beboerne omtales på mødet:

'Alle er relativt tunge på Lindegården i dag og målgruppen er forværret de seneste år. Målgruppen består overvejende af folk med dobbeltdiagnose, skizofreni og misbrug. Roskilde Kommune har imidlertid behov for betryggende ord om dem, der flytter til Viby', står der i referatet fra mødet 29 oktober.

På mødet udarbejder de en målgruppebeskrivelse, der skal bruges til at få projektet igennem hos Socialtilsynet.

'Alle er dog opmærksomme på, at denne beskrivelse ikke vil være tryghedsskabende - nærmere tværtimod', står der videre i referatet.

Derfor beslutter embedsmændene at udarbejde et tryghedsnotat, der kan bruges af byens politikere til at berolige beboerne med.

Føler sig ført bag lyset

Byrådsmedlem for Venstre Jette Tjørnelund føler sig ført bag lyset i sagen. Hun mener, at kortene skulle være lagt på bordet fra start af.

- Vi har brudt Viby-borgernes tillid. Det fremgår klart, at vi ikke kan opdele grupperne, og så kan man ikke give en garanti til dem. Den oplysning skulle vi politikere have fremlagt, så snart den lå klar, siger Jette Tjørnelund.

Hun oplever, at der er stærke kræfter, der vil have planerne kørt igennem, selvom embedsfolkene har vurderet, at der ikke kan laves en juridisk aftale.

- Vores egne embedsmænd vurderer, at man ikke kan opdele grupperne. Det må betyde, at den aftale, som borgmesteren ønsker, ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, siger Jette Tjørnelund.

Desuden kan hun ikke forsvare at placere de psykisk syge, der ikke må være i nærheden af skoler midt i en by, hvor man vil tiltrække børnefamilier.

- Jeg kan ikke rigtig se andre løsninger i Roskilde end det nuværende sted ved Sankt Hans, siger hun.

Borgmester Joy Mogensen: Vi har et tillidsfuldt samarbejde

Borgmester i Roskilde Joy Mogensen(S) afløste i 2011 Poul Lindor Nielsen. Hun er konsulent og bachelor i Kultur- og Sprogmødestudier fra Roskilde Universitet.

- Det er ikke muligt at opdele grupper efter, om de er udadreagerende. Hvordan kan du garantere det til beboerne?

- Jeg har forstået, at man ikke juridisk kan holde hinanden op på en bestem målgruppe. Men vi har et mangeårigt, tillidsfuldt samarbejde med Københavns Kommune omkring Lindegården. Så vi ønsker en politisk aftale, hvor København lægger hånden på kogepladen og lover, at det ikke er en udadreagerende gruppe, der bliver anvist.

- Der er blevet lavet et tryghedsnotat, som I kunne bruge til at berolige borgerne. Har du ikke ført dem bag lyset?

- Jeg har ikke selv hørt eller set et tryghedsnotat, men jeg har haft dialog med embedsmændene, og de ved godt, hvad vi mener om sagen, siger Joy Mogensen.

Københavns Kommune: Det er vores ansvar

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview om, hvorfor Københavns Kommune ønsker at placere de psykisk syge i Viby Sjælland. Alberte Bryld Burgaard, borgercenterchef i Borgercenter Voksne, svarer i en mail på vores spørgsmål.

- Kan Socialforvaltningen sikre, at psykisk syge beboere ikke er udadreagerende?

- Det er vigtigt for os i Københavns Kommune at sikre tryghed for naboerne. På botilbuddet vil der være personale døgnet rundt, som kan støtte borgerne. Borgerne vil også blive fulgt af behandlingspsykiatrien, og hvis en borger vurderes at være til fare for sig selv eller andre, vil der kunne ske en indlæggelse af borgeren på en psykiatrisk afdeling.

- Kan Roskilde Kommune sikre sig, at beboerne ikke er udadreagerende ud fra de aftaler, de har lavet med jer?

- Det er Københavns Kommunes ansvar at sikre, at de borgere, der placeres på et botilbud, passer til den målgruppe, der er beskrevet. Det er også noget, som socialtilsynet kontrollerer, skriver hun.

