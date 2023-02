Efter drastiske prisfald: Nu stiger prisen i dele af København

De seneste år er prisen på ejerlejligheder i København kun gået en vej: Nedad.

Men i januar er prisen på ejerlejlighederne i flere bydele faktisk steget.

Det fremgår af en opgørelse, som Boligsiden har udarbejdet for Berlingske.

I de københavnske bydele Valby, Vesterbro, Nordvest og Østerbro er priserne den seneste måned steget henholdsvis 1,5 procent, 1,3 procent, 0,8 procent og 0,3 procent.

Ifølge kommunikationsdirektør hos Boligsiden, Birgit Daetz, er priserne på ejerlejligheder i hele København faldet med mindre kraft end tidligere.

Søger mod billigere dele

- Vi kan generelt se, at lejlighedspriserne i københavnsområdet er faldet med mindre kraft og styrke fra december sidste år til januar i år sammenlignet med de foregående måneder, hvor prisfaldene var væsentlig større, siger hun til Berlingske og fortsætter.

- Der er sågar nogle områder, der har oplevet en månedlig stigning i salgspriserne i januar, hvilket nok også hænger sammen med, at december typisk er en sløj måned på boligmarkedet, hvorefter januar følger trop med lidt mere handelsaktivitet.

Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit, understreger over for avisen, at man skal være varsom med at tolke for meget på udviklingen i en enkelt måned, men at det tyder på, køberne ser mod de billigere dele af København, samt at de mindre og billigere lejligheder er nemmere at sælge.