Efter drukneulykker: Aarhus indfører nyt tiltag

Aarhus Kommune opsætter hegn på 'caféstrækningen' langs åen i Midtbyen for at forhindre drukneulykker.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I flere år har kommunen forsøgt sig med midlertidige hegn, redningsstiger, bedre belysning og andet langs åen.

Mandag er Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen gået i gang med at indhegne hele den nordlige del af Åboulevarden.

Vi tager et stort skridt mod endnu mere sikkerhed og forhåbentligt færre ulykker ved at opsætte hegn på den resterende del af caféstrækningen, lyder det fra Nicolaj Bang (K), der er rådmand hos Teknik og Miljø, i meddelelsen.

- Jeg er virkelig glad og faktisk også lettet over, at hegnet kommer op i ordentlig tid, inden vandet bliver koldt og farligt med vinteren.

I pressemeddelelsen skriver kommunen, at 2022 var første år i en årrække, hvor der ingen drukneulykker var ved havnen eller åen i Aarhus.

I løbet af årene er der monteret hegn flere steder langs Åboulevarden, mens strækningen fra Mindebrogade og Immervad på cafésiden bevidst har været foruden.

Det skyldes ifølge kommunen, at man har prioriteret det 'ubrudte, visuelle udsyn til vandet'.

- Jeg tror på, at åen bliver ved med at være et godt sted at opholde sig og kigge på, men for mig giver det meget mening at få hegnet den sidste del ind, når vi har så aktivt et byliv i området – særligt i nattetimerne, lyder det videre fra Nicolaj Bang.

Der vil dog fortsat være et område, hvor indhegningen ikke vil være gældende i de nye planer.

Vadestedet, som er siddeområdet foran Cross Café, er det eneste område på den nordlige side af caféstrækningen, der ikke bliver hegnet ind.

Det er ifølge kommunen for at tilgodese arrangementer, der jævnligt afholdes der.

Etableringen af hegnet vil ske løbende i etaper fra uge 39 til 46.