Efter drukneulykker: Livreddere i opråb

Flere badeulykker med fatal udgang får nu livreddere til at sende opfordring til danskerne

Vejret har denne sommer betydet, at der har været på farligere badeforhold end normalt.

Og derfor har der været adskillige dødsfald ved danske strande.

Det får nu TrygFondens Kystlivredning til at sende en opfordring til badegæster ved danske strande på vegne af danske livreddere.

Kystlivredderne opfordrer forældre til at tale med deres børn om, hvordan man færdes sikkert i vandet samt at lære børn at være trygge i vandet.

- I denne sommer har vejret flere gange skabt farligere badeforhold end normalt. Det gør det endnu mere vigtigt, at vi lærer at svømme og begå os i vand, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

- Vi har derfor udviklet en række vandøvelser, som man kan lege og have det sjovt med sammen med sine børn, og samtidig kan man styrke deres svømme- og vandfærdigheder og i det hele taget gøre dem mere sikre og trygge i vandet.

World Drowning Day

Tirsdag er det World Drowning Day også kendt som 'Drukneforebyggelsesdag', som er en god anledning til at gøre ens børn trygge ved vand.

Livreddere opfordrer danskere til at lære og lege livredning med deres børn.

Det kan man blandt andet gøre tirsdag 25. juli.

- Alle er velkomne til at komme forbi vores livreddertårne og tale med livredderne om, hvordan man kan lege og træne livredning med sine børn – eller udfordre og udvikle sine egne færdigheder i vand, siger Anders Myrhøj.

Livredderne har også et aktivitetshæfte til børn, hvor der er forslag til øvelser. Øvelserne kan bruges både ved stranden og i svømmehallen.