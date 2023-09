Efter eksplosion: - Det kunne have været en af os

Københavns Politi efterforsker fortsat den voldsomme eksplosion ved Hells Angels' klubhus på Svanevej i København Nordvest. Her er, hvad vi ved

Eksplosionen på Nørrebro lørdag morgen foregik midt i et tætbefolket område. Det bekymrer retsordførere

- Det er dybt problematisk. Det kunne have været en af os, der havde gået der.

Sådan lyder det fra retsordfører Tobias Grotkjær Elmstrøm fra Moderaterne.

Udmeldingen kommer efter lørdagens eksplosion ved Hells Angels klubhus på Nørrebro i København.

Hells Angels fik knust både deres ruder og deres skilt ved eksplosionen. Foto: Jonathan Damslund

Københavns Politi efterforsker sagen som værende en bevidst handling med henvisning til den verserende konflikt, der raser mellem HA og den forbudte bande Loyal to Familia (LTF).

En konflikt, som bekymrer Moderaternes retsordfører.

- Det kunne være gået mere galt, end det har gjort, siger han.

Kan man fjerne dem fra byen?

Klubhuset på Svanevej befinder sig i et tætbefolket område med både børnefamilier, studerende og pensionister..

Men til spørgsmålet om, hvorvidt man politisk kan fjerne banders tilholdssteder fra byerne og tvinge dem ud i øde områder, kommer ordføreren til kort.

- Det, der er svært, er, at man ikke bare uden videre kan smide dem ud. Jeg synes da, det ville være godt, hvis man bare kunne få de her rockerborge helt væk, siger Tobias Grotkjær Elmstrøm, der er uddannet jurist:

- Men det kan man nok bare ikke.

Politiet var massivt til stede lørdag morgen, efter anmeldelserne tikkede ind 05.30. Foto: Jonathan Damslund

Bandepakke på vej

Selvom ordføreren ikke kan komme med konkrete løsninger nu og her på, hvordan vi kommer bandekriminalitet til livs, påpeger han dog, at der næste uge kommer en bandepakke præsenteret af regeringen.

Og det, mener han, kan være en start:

- Jeg kan ikke løfte sløret for, hvad den indeholder endnu, men vi vil lave nogle tiltag i forhold til bander og rekruttering af unge mennesker, som måske kan være en begyndelse på at undgå nogle af de her ting.

Også retsordføreren fra Dansk Folkeparti, Mette Thiesen, glæder sig til at gå ind til forhandlinger om denne bandepakke inden længe. Og hvis det står til hende, så er der ingen tvivl om, hvad løsningen er.

Mette Thiesen er klar til at slå hårdt ned på kriminelle bander. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Hvis man er udenlandsk statsborger, skal man udvises konsekvent. Hvis man har fået tildelt dansk statsborgerskab, så skal man have det frataget og udvises, siger hun.

Dog er hun ikke afvisende overfor, at der kan findes en løsning, hvor man til en start blot forsøger at sende banderne udenbys, hvis det kan lade sig gøre politisk.

- Vi er bestemt åbne for, at der er nogle steder, hvor de ikke må være. Men som sagt er vores bedste bud simpelthen at smide dem helt ud af landet, siger hun.