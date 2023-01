Efter Ekstra Bladet-afsløring: Pilot straffet

For skatteydernes penge lagde Forsvaret helikopter til, da en pilot forlystede sig med at flyve rundt med venner og familie i en militærhelikopter af typen Seahawk.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre sidste år, og nu har sagen fået konsekvenser.

I første omgang bekræftede Forsvaret, at der havde været en flyvning, senere blev piloten sigtet af Auditørkorpset for pligtforsømmelse, og nu er denne blevet sanktioneret for dette, hvilket takseres til en bøde på 2.500 kroner. Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået.

Det var ellers ikke meningen, at offentligheden skulle have indblik i sagen. Tværtimod blev Forsvaret først opmærksom på den uretmæssige flyvning, da Ekstra Bladet 17. juni sidste år spurgte indtil sagen.

Diskret

Forud for flyvningen havde piloten via telefon og mail aftalt med ejeren af en grusgrav i Hornbæk, at helikopteren kunne lande der.

Annonce:

Eller som det lyder i redegørelsen:

'Der var under planlægning af flyvningen forsøgt at benytte et landingsområde, hvor passagerflyvning kunne gennemføres så diskret som muligt(...).'

Et øjenvidne berettede siden over for Ekstra Bladet, hvordan to feststemte kvinder stod med hver flaske rosé-vin klar til at stige om bord i helikopteren.

Af aktindsigten fremgår det, at piloten i første omgang havde fået tilladelse til at flyve med fire passagerer fra sin nærmeste familie herunder sine to børn.

To flasker vin

Det var dog ikke kun den nærmeste familie, der blev underholdt for skatteydernes penge. Piloten forklarer selv i redegørelsen:

Annonce:

'Ved udførelse af flyvning med familien, var der også mødt to venner af familierne op, hvoraf den ene havde to børn med henholdsvis 15 og seks år. Efter en lang dags flyvning og glæde over at se de velkendte mennesker, så virkede det på daværende tidspunkt som en god idé at tilbyde dem en kort flyvetur,' skriver vedkommende.

'Familiemedlem på den sidste flyvning havde taget en gave, som bestod af to flasker rosé, med til besætningen. Det var besætningen ikke vidende om, før de blev overrakt efter landing.'

Havde han nøjedes med sin nærmeste familie, havde han ikke forbrudt sig mod teglerne.

Ked af det

Vedkommende slutter af med:

'Jeg kan ikke beskrive, hvor utrolig ked af jeg er, at det har skabt den opmærksomhed, som det har.'

Videre skriver piloten i redegørelsen:

'FC (piloten, red.) (...) har i hele sin flyvende karriere været udstationeret flere gange årligt. Dette samtidigt med at have tjeneste i Karup og være bosiddende på Sjælland. Det har betydet et kæmpe familiært afsavn, og muligheden for at vise arbejdspladsen til familien var drivende for den del af flyvningen.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Det kan vi selvfølgelig ikke have

Annonce:

Ekstra Bladet har spurgt Bo Andersen, oberstløjtnant, som var daværende chef for piloten, hvordan han forholder sig til sagen:

- Havde han forholdt sig til den autorisation, som var givet af mig, havde vi været et helt andet sted. Så havde vi forklaret, at havde holdt sig inden for de regler, der siger, at man gerne må medtage nærmeste familiemedlemmer på transportlignende flyvninger. Men netop fordi han forbryder sig mod reglerne og tager venner med, falder der en straf. Det kan vi selvfølgelig ikke have.

- Men er det et problem, at jeres ansatte er så langt væk fra familien, at det påvirker deres dømmekraft?

- Jeg ser det ikke som et generelt problem, og det har vi også afdækket efterfølgende. Dette er ikke noget, som finder sted, og jeg har aldrig oplevet det før.

- Det er en enkeltstående sag med en enkeltstående medarbejder.

Annonce:

Af redegørelsen fremgår det, at det bliver undersøgt, om det skal have ansættelsesretlige konsevenser for piloten. Den del ligger hos Forsvarets Personalestyrelse, og Ekstra Bladet afventer aktindsigt i den del.