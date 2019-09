Efter Ekstra Bladet-afsløringer: Netto-chef fyret

Nettos regionschef for butikker i København er blevet afskediget.

Fyringen sker i kølvandet på en lang række møgsager hos den landsdækkende supermarkedskæde.

Gennem det seneste år har Ekstra Bladet gentagne gange bragt historier om rådden mad og gamle madvarer på hylderne i Netto-butikker i netop hovedstadsområdet.

Se også: Netto-boss i skideballe til butikschefer: Jeg er vildt skuffet

Nettos valg

Kenneth Luxhøi har været ansat i Netto gennem 16 år, men midt i august kunne direktør Brian Seemann Broe altså i en intern besked oplyse, at samarbejdet med regionschefen var afbrudt.

- Det er rigtigt, at jeg er stoppet, og at det var Nettos valg, bekræfter Kenneth Luxhøi over for Ekstra Bladet.

Den nu tidligere regionschef har ved flere lejligheder gennem sommeren skullet forsvare kritisable tilstande i de butikker, som han har haft ansvaret for. Alligevel mener han ikke, at fyringen sker på baggrund af afsløringer om muggen frugt og grønt samt for gamle madvarer.

- Det er ikke det, som jeg har fået at vide. Så det antager jeg på ingen måde, lyder det kortfattet.

- Men hvad tænker du så om fyringen?

- Det holder jeg for mig selv, slutter Kenneth Luxhøi.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets maddetektiv, Christian Kloster, bærer to fyldte indkøbsposer med gammelt mad ud fra en Netto-butik i Faxe. Foto: Per Rasmussen

Men Kenneth Luxhøi er ikke eneste ledende medarbejder i Netto, som er færdig. Torsdag skriver Salling Group, der ejer blandt andet Netto, at landedirektør Brian Seemann Broe har fratrådt sin stilling.

Efter mere end fem år på posten er det tid til at prøve noget nyt, fortæller Michael Løve, der er direktør for Netto International.

- Vi har arbejdet tæt sammen gennem flere år, og jeg har altid sat stor pris på Brians evner og vores samarbejde. Så mens jeg selvfølgelig er ærgerlig over Brians beslutning, respekterer jeg, at han gerne vil prøve kræfter med noget nyt, og jeg takker ham for et godt og tæt samarbejde, siger Michael Løve i pressemeddelelsen.

Over for B.T. afviser direktøren, at fratrædelsen skyldes Ekstra Bladets afsløringer. Han erkender dog, at de mange historier om for gamle madvarer har kunnet mærkes.

- Det har lagt et stort pres på os som kæde at komme i vælten på den måde. Især i løbet af sommeren. Det lagde et stort pres på medarbejderne også, siger Michael Løve.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Salling Group, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Pas på: Supermarkeder sælger gammel mad - her er den helt gal

Se også: Netto solgte et år for gammel babymad

Se også: Netto blæser på Fødevarekontrol: Sælger gammel mad alligevel

Se også: Netto solgte et år for gammel babymad

Se også: Netto flød med gammel mad: Et kvart ton spredt ud over fortovet

Se også: Rikke er Danmarks dato-duks: Hendes Fakta er næsten perfekt

Se også: Op til to måneder for gammelt: Rema i brøler med bøffer og babymad

Se også: På uanmeldt besøg: Finder gammel mad for 10.000 kroner i supermarked