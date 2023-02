Efter Ekstra Bladets afsløring: Rockwool sletter sine spor

Rockwool begyndte at slette digitale spor af deres produkter i det russiske militær efter Ekstra Bladets henvendelse. 'En farlig strategi,' lyder det fra ekspert

Ekstra Bladet og Danwatch konfronterede onsdag Rockwool med de mange handler med Rockwool, der er endt i russiske fregatter, krigsskibe og det russiske forsvarsministerium i Moskva.

Senere samme dag begyndte de digitale spor af handlerne på Rockwools hjemmeside og deres sociale medier at forsvinde.

- En farlig strategi, lyder det fra professor i virksomhedsetik ved RUC Jacob Rendtorff til Ekstra Bladet.

Som Ekstra Bladet og Danwatch tidligere har beskrevet, skiltede Rockwool offentligt med at have lydisoleret hele det russiske forsvarsministerium i Moskva.

Blandt andet 'mere end 1500 kilometer russiske kommunikationslinjer' og 'undergrundsstrukturer, der kan modstå et atomangreb', fremgik det af Rockwools profil på den russiske pendant til Facebook, VKontakte.

Sådan så opslaget fra 2015 ud, inden det blev fjernet. Screenshot: Rockwool/VKontakte

Opslaget blev senere på dagen pillet ned fra profilen og fremgår altså ikke længere på Rockwools VKontakte-profil.

Sådan så opslaget ud, efter Ekstra Bladet og Danwatch spurgte ind til handlen med det russiske forsvarsministerium. Screenshot

Annonce:

Senere samme dag var den gal igen. Her forsvandt en pressemeddelelse, der handlede om, at Rockwools topchef, Jens Birgersson, i 2019 deltog i et møde i St. Petersborg International Economic Forum (Spief) med Vladimir Putin.

Tidligere fremgik pressemeddelelsen, som Ekstra Bladet har taget kopier af, ellers af Rockwools russiske hjemmeside.

Jens Birgersson, markeret med rød pil, og Vladimir Putin under Spief i 2019. Foto: Kremlin.ru

Et forsøg på at fremstå rene og legitime, forklarer professor Jacob Rendtorff.

- De er fanget i en dobbelthed, hvor man selvfølgelig ikke vil stå og skilte med sine forbindelser til Rusland, men det at man så sletter det, får det til at virke endnu mere uhæderligt.

- Hvis de sletter det, men folk alligevel ved, at det er sket, så fremstår det jo, som om de har haft lyssky forretninger med Rusland. Så det er en farlig strategi, siger han til Ekstra Bladet.

Rendtorff karakteriserer strategien som en defensiv en af slagsen.

- Og det er hvert fald heller ikke godt for offentligheden. Man kan ikke slette alle spor – det er fuldstændigt umuligt – så nissen flytter med, og det dukker alligevel op på en anden måde.

Annonce:

- Havde man ladet tingene stå, kunne folk se det og danne deres egen mening. Men det er typisk, når man vil forsøge at undgå en konfrontation i offentligheden, forklarer professoren.

Benægter kendskab

Rockwools kommunikationschef, Michael Zarin, benægter dog kendskab til, at sporene skulle være blevet fjernet.

'Som vi har sagt før, opererer det russiske datterselskab uafhængigt af hovedkvarteret. I det omfang at information er blevet fjernet fra den lokale hjemmeside eller andre platforme, er det ikke noget, som vi vil være opmærksomme på eller have indflydelse på,' skriver han i en mail.