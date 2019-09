Efter Ekstra Bladets pristjek: Jeg vidste slet ikke, at det var så meget billigere

Coops kædebutikker Fakta, Kvickly og særligt SuperBrugsen taber i Ekstra Bladets omfattende pristjek. Vi tog på gaden for at høre, om kunderne fortsat vil handle ind i biksen

Mad-detektiven Christian Kloster har i Ekstra Bladet tidligere kunne afsløre, hvordan Coops butikker sælger dagligvarer til markant dyrere priser. I hvert fald til sammenligning med de tyske supermarkeder, Lidl og Aldi, der vinder i pristjek for 30 gængse varer. Og navnlig hos Coops SuperBrugsen skal man omtrent betale 42 kroner ekstra for discountvarerne - svarende til 11 procent mere, end hvis Dankortet bliver svinget hos Lidl.

Ekstra Bladet har besøgt SuperBrugsen ved Vesterbro i København for at spørge, om kunderne er klar over, at de køber helt almindelige dagligdagsvarer til dyrere priser:

- Jeg kommer kun for snapsen

Eigil Secel Bangsgaard, 87 år, pensionist

Handler ind meget få gange hos SuperBrugsen

Vidste du godt, at Super Brugsen ligger højere i prisniveau med hele 42 kroner dyrere end Lidl?

- Det er selvfølgelig ikke noget, de råber højt om, men ja, jeg havde det da på fornemmelsen. Jeg vidste godt nok ikke, at forskellen var i den størrelsesorden. Jeg handler allerede ind hos Lidl. Jeg har ikke råd til at komme her så ofte. Jeg kommer primært for snapsen.

- Jeg har et forhold til butikken

Aske Salling Petersen, 22, studerende

Handler ca. tre eller fire gange om ugen hos SuperBrugsen

Vidste du godt, at Super Brugsen ligger højere i prisniveau med hele 42 kroner dyrere end Lidl?

- Nej, det vidste jeg godt nok ikke. Jeg handler ind her, fordi det ligger tættest på. Jeg har efterhånden fået et forhold til butikken, kan man sige. Jeg vil da overveje at gå i Lidl, men hvis jeg kender mig selv ret, så får jeg ikke gået ind i andre butikker. Det er ren og skær dovenskab.

- Mærkeligt med overpris

Lena Hansen, 32, arbejder med forsikring og Torben Sahl, 36, arbejder med handel i en engros-virksomhed

Handler tit i SuperBrugsen

Vidste I godt, at SuperBrugsen ligger højere i prisniveau med hele 42 kroner dyrere end Lidl?

- Ja. For os handler det ikke så meget om, at en varer er 40 kroner dyrere eller billigere det ene sted. Selvfølgelig er det da lidt mærkeligt, at de sælger en juice dyrere i den ene Superbrugsen og så billigere i en helt anden butik (red. SuperBrugsen tog overpris for appelsinjuice).

- Støtter kun dansk

Hanne Møller, 55, sygeplejerske

Kommer ikke så meget i SuperBrugsen

Vidste du godt, at SuperBrugsen ligger højere i prisniveau med hele 42 kroner dyrere end Lidl?

- Næ, det vidste jeg altså ikke. Jeg vidste ikke, at det var så meget billigere. Det kommer alligevel bag på mig. Jeg handler kun i Coops butikker. Jeg gider ikke de der tyske discountkæder. Det er vigtigt for mig, at dér, hvor jeg smider mine penge, går til danske virksomheder.