Efter elendig rengøring: TV-koks restaurant får bøde og sur smiley

En bøde på 5.000 kroner og den surest mulige smiley var resultatet af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos Gorm's Pizza.

Pizzeriaet, der har taget navn efter tv-kokken Gorm Wisweh, der blandt andet har tonet frem i Go' Morgen og Go' Aften Danmark på TV2 i årevis, har således slet ikke styr på rengøringen i restauranten på Fisketorvet i København.

Ifølge kontrolrapporten var der tydelige ansamlinger af skidt og melrester under køleskabe og i hjørner bag skraldespande. Og i opvasken under bordet var der tydelige, sorte ansamlinger af skidt langs kølerummets kant.

Ifølge rapporten bemærkede personalet i restauranten, at de var i gang med at stramme op på rengøringen.

Det er dog langt fra første gang, at restauranten ikke har styr på hygiejnen. Tidligere på året var Fødevarestyrelsen også forbi og kunne konstatere synligt snavs og melrester, 'der ikke stammede fra dagens produktion' på gulvet og omkring skraldespande i køkkenet.

Og så sidste efterår blev det til en sur smiley for uacceptabel opbevaring af fødevarer.

Gør ondt på os

Hos Gorm's Pizza er der særdeles røde ører over den kritiske kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.

- Vi gør utrolig meget ud af at sikre et højt hygiejneniveau i vores restauranter. Så når en af vores restauranter får en sur smiley, gør det faktisk virkelig ondt på os. Vi diskuterer efterfølgende internt, hvordan vi kan sikre os, at det ikke sker igen og indskærper vores procedurer, så det ikke sker igen, forklarer administrerende direktør Anders Kjørup til Ekstra Bladet og fortsætter:

- I det konkrete tilfælde foretog vi umiddelbart efter kontrolbesøget en komplet hovedrengøring og opdaterede vores action-plan, så vores kunder igen kan føle sig trygge ved at spise hos os.

- Den seneste rapport er den tredje af slagsen, der har medført kritik fra Fødevarestyrelsen inden for 15 måneder. Kan kunderne stole på jer?

- Ja, det kan man. Og det skal man også kunne. Vi gør alt, hvad vi overhovedet for at sikre os, at noget lignende ikke sker igen, siger Anders Kjørup videre.

- Mener du, der er et særligt problem på denne restaurant, siden der flere gange har været problemer med at gøre rent eller tage vare på fødevarer?

- Alle restauranter er indrettet på forskellige måder, men det er på ingen måde en undskyldning. Vi går alt igennem for at sikre, at vi ikke kommer i denne situation igen.

