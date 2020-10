Efter Else-sagen: Får fornem pris

Her til aften blev årets Victor-pris uddelt. Den gik til Charlotte Ahm for hendes kamp for sin bedstemor Else

Ekstra Bladet har netop uddelt årets Victor-pris, der i år går til Charlotte Ahm.

Hun får prisen for stædigt at kæmpe for sin bedstemors ret til at få et ordentligt liv på plejehjem.

Hendes bedstemor er Else Marie Larsen, som er den demente kvinde, der blev behandlet umenneskeligt på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Sagen blev landskendt denne sommer, da Aarhus Kommune forsøgte at stoppe TV2's dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden', der viste, hvordan blandt andre Else blev behandlet kummerligt. Siden valgte Ekstra Bladet at vise en række klip fra dokumentaren, inden TV2 fik lov at bringe den fulde dokumentar.

Men uden Charlotte Ahms utrættelige indsats var sagen aldrig kommet frem i offentligheden, lyder det i begrundelsen for prisen.

Afgørende

- Hvis ikke du Charlotte - sammen med den øvrige familie - stædigt havde fortsat kampen for at sikre jeres bedstemor og mor bedre forhold, var vanviddet og den umenneskelige behandling formentligt fortsat. Derfor går Årets Victor-pris helt fortjent til dig, Charlotte, sagde Poul Madsen ved aftenens prisuddeling, der på grund af corona blev afholdt ved en mindre ceremoni i København, hvor børn, børnebørn og oldebørn af Else var med.

Prisen er opkaldt efter bladets legendariske chefredaktør Victor Andreasen og uddelt siden 1980 til en journalist, forfatter, fotograf eller tegner, hvis virke i særlig grad lever op til den kritiske journalistik, som Ekstra Bladet står for.

- Ifølge fundatsen burde vi altså have givet prisen til journalisterne bag TV2's dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'. De bør også høste stor ære for programmet, men den største ære bør tilfalde dig, Charlotte. For uden dig havde der ikke været nogen dokumentar, og derfor bryder vi med Victor-fundatsen og uddeler prisen til dig, sagde Poul Madsen.

Tro på det

Charlotte Ahm siger, at prisen betyder meget for familien.

- Den kommer til at symbolisere, at når man tror nok på noget, skal det nok lykkes. Man skal bare fortsætte med at kæmpe, siger hun.

- Og den beviser, at der er nogle, som har lyttet til, hvad vi har råbt op om i mange år. Det har været kampen værd, og det betyder noget, hvad vi som familie har gjort, siger hun.

FRÆK OG ANARKISTISK Fræk og anarkistisk. Det er to væsentlige egenskaber, hvis man skal gøre sig håb om at få Ekstra Bladets fornemme Victor-pris. Prisen består af en symbolsk brosten, en check på et pænt pengebeløb og et weekendophold i afdøde chefredaktør Victor Andreasens fødeby, Silkeborg. Gennem årene er prisen givet til en lang række skarpe og banebrydende forfattere, journalister, fotografer og tegnere. Nogle har været ansat på Ekstra Bladet. Andre har ikke. Men et fællestræk er, at de på hver deres måde har kæmpet indædt og kompromisløst for en vigtig sag. Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Sven Ove Gade førte i sin tid idéen om en Victor-pris ud i livet.

