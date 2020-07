Efter Else-skandale: Danskere gruer for plejehjem

Frederiksbergs tidligere politichef, Ove Spindler kommer cyklende ind på parkeringspladsen torsdag middag.

- Jeg kan ikke se, hvorfor de billeder ikke skulle vises. Jeg synes, det er fint, at Ekstra Bladet tør, siger han.

Spindler stoler dog på, at de fleste plejehjem i Danmark holder sig for gode til at udsætte deres borgere for samme behandling.

- Det er jo groteske forhold, og jeg håber ikke, det er et generelt problem. Det har jeg heldigvis ikke indtryk af generelt. Men hvis jeg selv mister øverste etage, så vil jeg håbe, at min familie sørger for, at det bliver et ordentligt sted i hvert fald.