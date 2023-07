Efter en uge: Fragtskib sidder fast i Kattegat

Det er åbenbart ikke barnemad at flytte et 110 meter langt og grundstødt fragtskib.

I hvert fald har det nu taget mere end en uge at hive fragtskibet Defender fri af Kattegat, efter at det sidste tirsdag gik på grund.

Det fremgår af data fra onlinekortet over skibstrafik MarineTraffic.com, at skibet, der sejler under Guinea-Bissaus flag, fortsat ligger strandet et par kilometer ud for Sjællands Oddes pynt.

Ud over fragtskibet ligger flere slæbebåde og Forsvarets miljøskib Marie Miljø også i området omkring skibet tirsdag morgen.

Forsvaret ligger klar

TV2 Øst skriver, at det ifølge Søfartsstyrelsen er en græsk bjærgningsvirksomhed, der har ansvaret for at hive fragtskibet fri.

Skibet gik på grund tidligt om morgenen tirsdag i sidste uge på sin rute fra Sankt Petersborg til Sibenik i Kroatien, og Forsvarets miljøskib har siden holdt øje med potentielle lækager eller andre risici for miljøet.

Ud over en lang uge på havbunden har fragtskibet også nydt godt af en bøde på 10.000 kroner fra dansk politi, fordi skibet ikke i første omgang varslede de danske myndigheder om, at det var grundstødt.